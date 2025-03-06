أول تحرك من النادي الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري المصري

شهدت الساعات الماضية عن أول تحرك من النادي الأهلي قبل مواجهة نادي الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

و أعلنت رابطة الأندية المصرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري لموسم 2024-25، والتي ستشهد مواجهة مبكرة بين الزمالك والأهلي في الجولة الأولى.

ومن بين المواجهات المهمة في المرحلة الثانية، سيُقيم بيراميدز لقاءً مع الأهلي على ملعب الدفاع الجوي في الساعة 7 مساءً يوم 12 أبريل المقبل.

الأهلي يستفسر عن حكم القمة

وانتهت مباريات المرحلة الأولى بعد انقضاء 17 جولة، حيث تصدر بيراميدز الترتيب برصيد 42 نقطة، يليه الأهلي بـ39 نقطة، بينما حل الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

يبدأ النادي الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة اتصالاته مع الاتحاد المصري لكرة القدم للاستفسار عن حكم مباراة القمة أمام الزمالك، المقررة يوم 11 مارس الجاري في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز (دوري nile).

ويهتم الأهلي بمعرفة "هوية" طاقم التحكيم الذي سيُدير المباراة، ومدى إمكانية استقدام طاقم تحكيم أجنبي، رغم صعوبة تحقيق ذلك بسبب ضيق الوقت المتاح قبل المباراة.

ورغم أن الزمالك هو صاحب الأرض في هذه المباراة، إلا أن إدارة القلعة الحمراء تتابع باهتمام تحديد حكم المباراة، نظرًا لأهميتها الكبيرة، حيث تُعتبر بمثابة "بطولة خاصة" وقد تكون حاسمة في سباق التتويج بلقب الدوري.

نظام الدوري المصري هذا الموسم

وتتنافس الفرق في المرحلة الثانية، التي تم تقسيمها إلى مجموعتين: الأولى تضم 9 أندية تتنافس على اللقب، وهي: بيراميدز، الأهلي، الزمالك، المصري، البنك الأهلي، سيراميكا، فاركو، بتروجيت، وحرس الحدود.

أما المجموعة الثانية، التي تتنافس لتجنب الهبوط، فتشمل: زد، طلائع الجيش، سموحة، الاتحاد السكندري، الجونة، غزل المحلة، الإسماعيلي، إنبي، ومودرن.

ومن المقرر أن يهبط فريقان إلى دوري الدرجة الثانية بنهاية الموسم الحالي، بينما سيصعد 3 فرق ليصبح عدد المشاركين في الموسم المقبل 19 فريقًا.

مواعيد مباريات النادي الأهلي في الدوري المصري



ويستعرض " الموجز" مواعيد مباريات النادي الاهلي في المرحلة النهائية من بطولة دوري "نايل" على النحو التالي:

الأهلي × الزمالك 11 مارس 09:30 مساءاً

الأهلي × بيراميدز ـ 12 إبريل ـ 07:00 مساءاً

بتروجت × الأهلي 30 إبريل ـ 07:00 مساءاً

الأهلي × حرس الحدود ـ 4 مايو ـ 07:00 مساءاً

الأهلي × المصري البورسعيدي 8 مايو ـ 7 مساءاً

الأهلي × سيراميكا كليوباترا ـ 13 مايو ـ 04:00 عصراً

الأهلي × البنك الأهلي ـ 17 مايو ـ 07:00 مساءاً

الأهلي × فاركو ـ 28 مايو ـ لم يتم تحديد موعده

