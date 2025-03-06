موعد مباراة النادي الأهلي أمام الزمالك في الدوري المصري والقناة الناقلة

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن موعد مباراة النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024/2025.

وانتهى الدور الأول من بطولة الدوري المصري مساء أمس الأربعاء عقب انتهاء ثلاثة مواجهات نارية بين النادي الأهلي وطلائع الجيش وبيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا وبتروجيت أمام غزل المحلة.

وأجريت رابطة الأندية قرعة عن طريق الذكاء الإصطناعي مساء فجر الأربعاء ليصطدم النادي الأهلي أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك وفقًا لما علمه “ الموجز”

موعد مباراة النادي الأهلي ضد الزمالك

ويستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لملاقاة غريمه التقليدي الزمالك على ملعب " القاهرة الدولي" يوم الثلاثاء المقبل.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام منافسه نادي الزمالك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وستذاع مواجهة النادي الأهلي أمام غريمه الزمالك على قناة "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكان النادي الأهلي قد حقق فوزًا مثيرًا في مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش بثنائية نظيفة ضمن فعاليات الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري.

في المقابل فاز الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو على منافسه إنبي بثنائية نظيفة أيضًا في بطولة دوري نايل على ملعب “ المقاولون العرب”.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل صدام النادي الأهلي أمام الزمالك



1- بيراميدز - 42 نقطة

2- الأهلي - 39 نقطة

3- الزمالك - 32 نقطة

4- المصري - 30 نقطة

5- البنك الأهلي - 29 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا - 24 نقطة

7- فاركو - 23 نقطة

8- حرس الحدود - 22 نقط

9- زد - 21 نقطة

10- طلائع الجيش - 21 نقطة

11- سموحة - 20 نقطة

12- بتروجيت- 19 نقطة

13- الاتحاد السكندري - 19 نقطة

14- الجونة - 17 نقطة

15- غزل المحلة - 17 نقطة

16- الإسماعيلي - 14 نقطة

17- إنبي - 12 نقطة

18- مودرن سبورت - 9 نقاط

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