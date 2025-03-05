الأهلي يقهر طلائع الجيش بثنائية ويطارد بيراميدز علي قمة الدوري

انتهت مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش، بفوز القلعة الحمراء بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

فوز فريق الأهلي خلال تلك المباراة عزز فرصه في المنافسة علي لقب بطولة الدوري المصري حيث يحتل المركز الثاني برصيد 39 نقطة ويحتل فريق طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

تشكيل الأهلي ضد طلائع الجيش

يأتي تشكيل الأهلي ضد طلائع الجيش كالآتي:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - مصطفي العش - أشرف داري - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور- حسين الشحات.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - وسام أبوعلي - جراديشار.

موعد مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش

اللقاء الذي يجمع فريق الأهلي ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجاري 2024-2025، انطلق في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء.

مشاهدة ماتش الأهلي ضد طلائع الجيش

تم نقل مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجاري 2024-2025، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء غد الأربعاء عبر شاشة قناة ON SPORT 1.

الاهلي ضد طلائع الجيش

ترتيب الدوري المصري

ويرصد الموجز، فيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي ضد طلائع الجيش والذي جاء كالتالي:

1- بيراميدز 42 نقطة

2- الأهلي 39 نقطة

3- الزمالك 32 نقطة

4- المصري البورسعيدي 30 نقطة

5- البنك الأهلي 29 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7- فاركو 23 نقطة

8- حرس الحدود 22 نقطة

9- طلائع الجيش 21 نقطة

10- زد اف سي 20 نقطة

11- بتروجيت 19 نقطة

12- الاتحاد السكندري 18 نقطة

13- الجونة 17 نقطة

14- غزل المحلة 17 نقطة



15- سموحة 17 نقطة

16- الإسماعيلي 13 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط

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