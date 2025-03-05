شاهد ماتش باريس سان جيرمان وليفربول في دوري أبطال أوروبا

شاهد ماتش باريس سان جيرمان وليفربول، الذي يجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ماتش باريس سان جيرمان وليفربول

مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان

يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لخوض مباراة صعبة أمام غريمه ليفربول الإنجليزي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وكانت قد أسفرت القرعة على وقوع باريس سان جيرمان مع ليفربول في دور الـ 16 من دوري الأبطال، بعدما تخطى الفريق الفرنسي عقبة سيلتك في المحلق.

موعد ماتش باريس سان جيرمان وليفربول اليوم

شاهد الآن مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

وتقرر أن يلتقي الفريقيان، مساء اليوم الأربعاء 5 مارس الجاري، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويطلق الحكم صافرة اللقاء، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، وقطر.

حكم مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيم إيطالي لإدارة القمة بين باريس سان جيرمان وليفربول.

وتولى الحكم الدولي الإيطالي دافيدي ماسا، مهمة إدارة هذه المباراة، ويعاونه كلًا من شيرو كاربوني وستيفانو ألاسيو، وماوريسيو مارياني حكمًا رابعًا.

وتواجد في غرفة الفار، سيتواجد كلًا من، ألياندرو دي باولو، ودانييلي شيفي.

شاهد ماتش باريس سان جيرمان وليفربول

شاهد مباراة باريس سان جيرمان اليوم

ويمكنكم مشاهدة مباراة باريس وليفربول اليوم، عبر شاشة بي إن سبورت، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، في الشرق الأوسط وأفريقيا.

شاهد ماتش باريس سان جيرمان وليفربول

ويستعرض لكم موقع الموجز، تردد قنوات بي إن سبورت التي تشاهد من خلالها ماتش باريس سان جيرمان وليفربول اليوم والذي يأتي كالآتي:

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054

الاستقطاب- أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

وأسندت مهمة التعليق على هذه القمة الأوروبية، إلى المعلق الرياضي حسن العيدروس.

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