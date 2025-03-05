القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

تترقب جماهير الريدز، مباراة فريق ليفربول ضد باريس سان جيرمان والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز في لقاء اليوم لتعزيز فرص الصعود للدور التالي من البطولة قبل لقاء العودة الذي يجمعهما علي ملعب أرسنال.

موعد قمة ليفربول ضد باريس سان جيرمان

المباراة التي تجمع فريق ليفربول ضد باريس سان جيرمان، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 مارس 2025.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان

يمكنك مشاهدة قمة فريق ليفربول ضد باريس سان جيرمان ، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

ليفربول ضد باريس سان جيرمان

تشكيل ليفربول ضد باريس سان جيرمان

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق ليفربول ضد باريس سان جيرمان الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، رونالد أروخو، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، جافي.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل موقعة ليفربول ضد باريس سان جيرمان

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان ويأتي كالآتي:

1- ليفربول 67 نقطة

2- أرسنال 54 نقطة

3- نوتينجهام فورست 48 نقطة

4- مانشستر سيتي 47 نقطة

5- تشيلسي 46 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة

7- بورنموث 43 نقطة

8- برايتون 43 نقطة

9 - فولهام 42 نقطة

10- أستون فيلا 42 نقطة

11- برينتفورد 38 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- توتنهام 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة

15- إيفرتون 32 نقطة

16- وست هام 30 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إيبسويتش تاون 17 نقطة،

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 9 نقاط

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