تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش بالدوري المصري

تترقب جماهير كرة القدم المصرية إطلالة النادي الأهلي الأولي في سهرة رمضانية الليلة أمام طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السابعة عشر والختامية للدور الأول من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي وطلائع الجيش

ويسعي المارد الأحمر لخطف الثلاث نقاط من أجل الإستمرار في تضييق الخناق علي بيراميدز الذي يحتل صدارة الدوري المصري بفارق ثلاث نقاط، في المواجهة التي تقام الأهلي ونادي طلائع الجيش علي ستاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساءًا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

ومن المقرر أن تنقل تلك المواجهة المرتقبة بين الأهلي وطلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 17 والأخيرة للدور الأول من الدوري المصري علي قناة أون سبورت 1، بتعليق محمد الكواليني.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش

ويرصد موقع الموجز ملامح التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مواجهة طلائع الجيش، حيث استقر السويسري مارسيل كولر علي الدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمي، وإراحة حسين الشحات خلال مواجهة اليوم، حيث جاء التشكيل علي النحو التالي:

الأهلي وطلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أشرف داري، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمرو السولية، إمام عاشور وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: جراديشار.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز - (المباريات: 16 - الأهداف: 30 - النقاط: 39)

2- الأهلي - (المباريات: 16 - الأهداف: 28 - النقاط: 36)

3- الزمالك - (المباريات: 17 - الأهداف: 30 - النقاط: 32)

4- المصري - (المباريات: 17 - الأهداف: 19 - النقاط: 30)

5- البنك الأهلي - (المباريات: 17 - الأهداف: 22 - النقاط: 29)

6- سيراميكا كليوباترا - (المباريات: 16 - الأهداف: 22 - النقاط: 24)

7- فاركو - (المباريات: 17 - الأهداف: 17 - النقاط: 23)

8- حرس الحدود - (المباريات: 17 - الأهداف: 17 - النقاط: 22)

9- زد - (المباريات: 17 - الأهداف: 15 - النقاط: 21)

10- طلائع الجيش - (المباريات: 16 - الأهداف: 13 - النقاط: 21)

11- سموحة - (المباريات: 17 - الأهداف: 13 - النقاط: 20)

12- بتروجت - (المباريات: 16 - الأهداف: 15 - النقاط: 19)

13- الاتحاد السكندري - (المباريات: 17 - الأهداف: 11 - النقاط: 18)

14- الجونة - (المباريات: 17 - الأهداف: 10 - النقاط: 17)

15- غزل المحلة - (المباريات: 16 - الأهداف: 15 - النقاط: 17)

16- الإسماعيلي - (المباريات: 17 - الأهداف: 11 - النقاط: 14)

17- إنبي - (المباريات: 17 - الأهداف: 10 - النقاط: 12)

18- مودرن فيوتشر - (المباريات: 17 - الأهداف: 9 - النقاط: 9)

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