مشوار الأهلي في 16 جولة.. انتصارات حاسمة وتعثرات مفاجئة قبل ختام الدور الأول

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لمواجهة طلائع الجيش، المقررة اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة والأخيرة من الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا في الجولة الماضية على حساب حرس الحدود، بهدف قاتل أحرزه أشرف بن شرقي في الدقيقة 90+3.

الأهلي

نتائج الأهلي خلال 16 جولة بالدوري

استهل الأهلي مشواره في الدوري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى، تلاه انتصار على زد بهدف دون رد في الجولة الثانية، ثم تعادل مع الاتحاد السكندري 1-1، أعقبه تعادل سلبي أمام البنك الأهلي.

وواصل الأهلي انتصاراته بالفوز على المصري البورسعيدي 2-0، قبل أن يعود لسلسلة التعادلات بتعادل سلبي أمام إنبي، بعد ذلك، فاز على سموحة والجونة بنتيجة 2-0 في كلتا المواجهتين، وتعادل مع فاركو 1-1، ثم تعادل مع بيراميدز 2-2.

واستمر الأهلي في تحقيق الفوز على مودرن سبورت 3-1، ثم تغلب على بتروجت 2-1، وغزل المحلة 1-0، قبل أن يحقق فوزًا كاسحًا على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم تعادل مع الزمالك 1-1، قبل أن يختتم مواجهاته بالفوز على حرس الحدود 1-0.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام طلائع الجيش

من المنتظر أن يدخل الأهلي لقاء الطلائع بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أشرف داري – كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – أحمد رضا.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي – وسام أبوعلي – جراديشار.

تشكيل طلائع الجيش المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: خالد سطوحي، محمد سمير، محمد هاني، محمد دياب.

خط الوسط: علي حمدي، أحمد زولا، أحمد متعب.

خط الهجوم: إسلام محارب، عبد الرحمن شيكا، جودوين شيكا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد نظيره الأخر طلائع الجيش ضمن مباريات الدوري المصري، من خلال شبكة قنوات أون تايم سبورت.

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