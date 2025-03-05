نجم الأهلي يغيب رسميًا عن بطولة كأس العالم للأندية

يستعد النادي الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2025،والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، وتنطلق في 14 يونيو المقبل، حيث يواجه الأهلي في فريق إنتر ميامي في المباراة الإفتتاحية.

النادي الأهلي

موعد مبارايات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

ومن المقرر أن يظهر الأهلي في المباراة الإفتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية 2025،التي تقام يوم 14 يونيو المقبل، بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي ،حيث اشارت القرعة إلي وقوع المارد الأحمر في المجموعة الأولى مع إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

رضا سليم يغيب عن صفوف الأهلي في بطولة كأس العالم

وظهر رضا سليم خلال المران الرئيس للنادي الأهلي وهو يسير علي عكازين، بعدما خضع اللاعب لعملية جراحية ناجحة في النمسا، ويحتاج اللاعب لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر من أجل العودة بشكل تدريجي لخوض التدريبات، مما يؤكد غيابة عن بطولة كأس العالم للأندية.

رضا سليم

موعد مباراة الأهلي اليوم في الدوري المصري

وفي سياق آخر ينشر موقع الموجز موعد مباراة الأهلي اليوم في الدوري، حيث يلتقي بنادي طلائع الجيش في التاسعة مساء اليوم الأربعاء علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي وطلائع الجيش

جدول ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز - (المباريات: 16 - الأهداف: 30 - النقاط: 39)

2- الأهلي - (المباريات: 16 - الأهداف: 28 - النقاط: 36)

3- الزمالك - (المباريات: 17 - الأهداف: 30 - النقاط: 32)

4- المصري - (المباريات: 17 - الأهداف: 19 - النقاط: 30)

5- البنك الأهلي - (المباريات: 17 - الأهداف: 22 - النقاط: 29)

6- سيراميكا كليوباترا - (المباريات: 16 - الأهداف: 22 - النقاط: 24)

7- فاركو - (المباريات: 17 - الأهداف: 17 - النقاط: 23)

8- حرس الحدود - (المباريات: 17 - الأهداف: 17 - النقاط: 22)

9- زد - (المباريات: 17 - الأهداف: 15 - النقاط: 21)

10- طلائع الجيش - (المباريات: 16 - الأهداف: 13 - النقاط: 21)

11- سموحة - (المباريات: 17 - الأهداف: 13 - النقاط: 20)

12- بتروجت - (المباريات: 16 - الأهداف: 15 - النقاط: 19)

13- الاتحاد السكندري - (المباريات: 17 - الأهداف: 11 - النقاط: 18)

14- الجونة - (المباريات: 17 - الأهداف: 10 - النقاط: 17)

15- غزل المحلة - (المباريات: 16 - الأهداف: 15 - النقاط: 17)

16- الإسماعيلي - (المباريات: 17 - الأهداف: 11 - النقاط: 14)

17- إنبي - (المباريات: 17 - الأهداف: 10 - النقاط: 12)

18- مودرن فيوتشر - (المباريات: 17 - الأهداف: 9 - النقاط: 9)

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