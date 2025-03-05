موعد مشاركة علي معلول في المباريات مع النادي الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن آخر تطورات إصابة الدولي التونسي علي معلول، مشيرًا إلى الموعد المتوقع لعودته للمشاركة مع الفريق مرة أخرى.

وتعرض علي معلول الظهير الأيسر لـ النادي الأهلي لإصابة جديدة بشد في العضلة الخلفية عقب شفائه منذ أيام قليلة من الإصابة بقطع في وتر إكيليس.

علي معلول يقترب من العودة للمشاركة مع الأهلي

وأكدت مصادر داخل النادي الأهلي أن علي معلول يخضع حاليًا للمرحلة النهائية من برنامج التأهيل والتدريب.

وأضاف المصدر لـ" الموجز" أن علي معلول يطبق برنامجًا تأهيليًا مكثفًا، وهو قريب من العودة للمشاركة في المباريات.

علي معلول لاعب النادي الأهلي

وأشارت المصادر إلى أن من المتوقع أن يكون علي معلول جاهزًا بنسبة 100% بعد المباراة القادمة ضد طلائع الجيش.

واختتم قائلًا: "نفسية علي معلول مرتاحة خلال هذه الفترة، وهو ما ينعكس إيجابًا على استجابته لبرنامج التأهيل".

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراته القادمة أمام طلائع الجيش يوم الأربعاء الموافق 5 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، بعد تحقيق 10 انتصارات و6 تعادلات دون أي هزيمة.

بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بعدما حقق 5 انتصارات و6 تعادلات و5 هزائم.

وكان النادي الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على منافسه نادي حرس الحدود بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي ضد طلائع الجيش

1- بيراميدز 39 نقطة، من 16 مباراة.



2- الأهلي 36 نقطة، من 16 مباراة.

3- المصري البورسعيدي 30 نقطة، من 17 مباراة.

4- الزمالك 29 نقطة، من 16 مباراة.

5- البنك الاهلي 29 نقطة، من 17 مباراة.

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة، من 16 مباراة.

7- فاركو 23 نقطة، من 17 مباراة.

8- حرس الحدود 22 نقطة، من 17 مباراة.

9- طلائع الجيش 21 نقطة، من 16 مباراة.

10- زد إف سي 20 نقطة، من 16 مباراة.

11- بتروجيت 19 نقطة، من 16 مباراة.

12- الاتحاد السكندري 18 نقطة، من 16 مباراة.

13- الجونة 17 نقطة، من 17 مباراة.

14- غزل المحلة 17 نقطة، من 16 مباراة.

15- سموحة 17 نقطة، من 16 مباراة.

16- الإسماعيلي 13 نقطة، من 16 مباراة.

17- إنبي 12 نقطة، من 16 مباراة.

18- مودرن سبورت 9 نقاط، من 17 مباراة.

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