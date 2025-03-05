موعد مشاركة علي معلول في المباريات مع النادي الأهلي
كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن آخر تطورات إصابة الدولي التونسي علي معلول، مشيرًا إلى الموعد المتوقع لعودته للمشاركة مع الفريق مرة أخرى.
وتعرض علي معلول الظهير الأيسر لـ النادي الأهلي لإصابة جديدة بشد في العضلة الخلفية عقب شفائه منذ أيام قليلة من الإصابة بقطع في وتر إكيليس.
علي معلول يقترب من العودة للمشاركة مع الأهلي
وأكدت مصادر داخل النادي الأهلي أن علي معلول يخضع حاليًا للمرحلة النهائية من برنامج التأهيل والتدريب.
وأضاف المصدر لـ" الموجز" أن علي معلول يطبق برنامجًا تأهيليًا مكثفًا، وهو قريب من العودة للمشاركة في المباريات.
وأشارت المصادر إلى أن من المتوقع أن يكون علي معلول جاهزًا بنسبة 100% بعد المباراة القادمة ضد طلائع الجيش.
واختتم قائلًا: "نفسية علي معلول مرتاحة خلال هذه الفترة، وهو ما ينعكس إيجابًا على استجابته لبرنامج التأهيل".
موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة
ومن المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراته القادمة أمام طلائع الجيش يوم الأربعاء الموافق 5 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، بعد تحقيق 10 انتصارات و6 تعادلات دون أي هزيمة.
بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بعدما حقق 5 انتصارات و6 تعادلات و5 هزائم.
وكان النادي الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على منافسه نادي حرس الحدود بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.
ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي ضد طلائع الجيش
1- بيراميدز 39 نقطة، من 16 مباراة.
2- الأهلي 36 نقطة، من 16 مباراة.
3- المصري البورسعيدي 30 نقطة، من 17 مباراة.
4- الزمالك 29 نقطة، من 16 مباراة.
5- البنك الاهلي 29 نقطة، من 17 مباراة.
6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة، من 16 مباراة.
7- فاركو 23 نقطة، من 17 مباراة.
8- حرس الحدود 22 نقطة، من 17 مباراة.
9- طلائع الجيش 21 نقطة، من 16 مباراة.
10- زد إف سي 20 نقطة، من 16 مباراة.
11- بتروجيت 19 نقطة، من 16 مباراة.
12- الاتحاد السكندري 18 نقطة، من 16 مباراة.
13- الجونة 17 نقطة، من 17 مباراة.
14- غزل المحلة 17 نقطة، من 16 مباراة.
15- سموحة 17 نقطة، من 16 مباراة.
16- الإسماعيلي 13 نقطة، من 16 مباراة.
17- إنبي 12 نقطة، من 16 مباراة.
18- مودرن سبورت 9 نقاط، من 17 مباراة.
اقرأ أيضًا:
تعليق ناري من أشرف بن شرقي على هدفه في شباك الزمالك
عماد النحاس يتحدث عن صراع الأهلي وبيراميدز في الدوري ويتوقع الفائز باللقب(خاص)