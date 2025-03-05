قبل ختام الجولة الحاسمة.. من يحجز مقعده بمجموعة التتويج في الدوري المصري؟

الدوري المصري.. تختتم اليوم مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة من منافسات الدور الأول للدوري المصري الممتاز، وفيما يلي يرصد الموجز تنافس 4 فرق خلال تلك الجولة من أجل الحصول علي بطاقة التأهل لمجموعة التتويج بالدوري المصري والبقاء وسط الكبار.

الدوري المصري

صراع قوي بين 4 أنديه للصعود لمجموعة التتويج

ويتصارع أربع أندية علي الصعود لمجموعة التتويج وهم حرس الحدود الذي يحتل المركز الثامن بـ22 نقطة من 17 مباراة، و زد إف سي بالمركز الذي أنهي مبارياته هو الآخر في الدور الأول بالمركز التاسع بـ21 نقطة ،وينتظر كلاهما نتيجة مباريات اليوم حيث يلعب طلائع الجيش الذي يحل في لمركز العاشر برصيد 21 نقطة وفي حال تعادله أو انتصاره في مباراة اليوم أمام الأهلي فإنه يهدد بقاء حرس الحدود و زد في مجموعة التتويج، بينما يحتاج بتروجت الذي المركز الـ12 برصيد 19 نقطة إلي تحقيق الإنتصار في مباراته الليلة أمام غزل المحلة من أجل الصعود لمجموعة التتويج، فيما يبقية التعادل ضمن مجموعة الهبوط.

موعد مباريات اليوم في الدوري المصري

تنطلق في تمام التاسعة مساء اليوم ثلاث مباريات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الختامية للدور الأول من الدوري المصري الممتاز، حيث يستضيف الأهلي طلائع الجيش علي استاد القاهرة، فيما يحل غزل المحلة ضيفًا علي بتروجيت علي ستاد الكلية الحربية، ويلتقي بيراميدز بسيرميكا علي ستاد الدفاع الجوي.

جدول ترتيب الدوري المصري

الدوري المصري

1- بيراميدز - (المباريات: 16 - الأهداف: 30 - النقاط: 39)

2- الأهلي - (المباريات: 16 - الأهداف: 28 - النقاط: 36)

3- الزمالك - (المباريات: 17 - الأهداف: 30 - النقاط: 32)

4- المصري - (المباريات: 17 - الأهداف: 19 - النقاط: 30)

5- البنك الأهلي - (المباريات: 17 - الأهداف: 22 - النقاط: 29)

6- سيراميكا كليوباترا - (المباريات: 16 - الأهداف: 22 - النقاط: 24)

7- فاركو - (المباريات: 17 - الأهداف: 17 - النقاط: 23)

8- حرس الحدود - (المباريات: 17 - الأهداف: 17 - النقاط: 22)

9- زد - (المباريات: 17 - الأهداف: 15 - النقاط: 21)

10- طلائع الجيش - (المباريات: 16 - الأهداف: 13 - النقاط: 21)

11- سموحة - (المباريات: 17 - الأهداف: 13 - النقاط: 20)

12- بتروجت - (المباريات: 16 - الأهداف: 15 - النقاط: 19)

13- الاتحاد السكندري - (المباريات: 17 - الأهداف: 11 - النقاط: 18)

14- الجونة - (المباريات: 17 - الأهداف: 10 - النقاط: 17)

15- غزل المحلة - (المباريات: 16 - الأهداف: 15 - النقاط: 17)

16- الإسماعيلي - (المباريات: 17 - الأهداف: 11 - النقاط: 14)

17- إنبي - (المباريات: 17 - الأهداف: 10 - النقاط: 12)

18- مودرن فيوتشر - (المباريات: 17 - الأهداف: 9 - النقاط: 9)

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