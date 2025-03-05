قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ليفربول الليلة في دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان.. أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ، عن قائمة فريقه لمواجهة فريق ليفربول الإنجليزي ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين علي ملعب حديق الأمراء حيث يحل ليفربول ضيفًا علي باريس سان جيرمان ضمن منافسات بطولة دوري الأبطال في العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

ومن المقرر أن يتم نقل تلك المواجهة المرتقبة بين فريقي ليفربول وباريس سان جيرمام ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا عبر البث الحي لقناة بي ان سبورت 1 بتعليق حسن العيدروس.

قائمة فريق باريس سان جيرمان

ويستعرض موقع الموجز فيما يلي إختيارات لويس إنريكي لمواجهة ليفربول الليلة والتي جائت كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما، سافونوف، تيناس.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، لوكاس هيرنانديز، مايولو، نونو مينديز، باتشو، بيرالدو.

خط الوسط: فيتينيا، فابيان رويز، زاير إيمري، دوي، لي كانج إن، جواو نيفيز.

خط الهجوم: جونسالو راموس، ديمبلي، باركولا، مباي، كفاراتسخيليا.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، باتشو، مينديز.

خط الوسط: رويز، فيتينيا، نيفيز، كفاراتسخيليا.

خط الهجوم: ديمبيلي، باركولا.

تاريخ مواجهات فريقي ليفربول وباريس سان جيرمان

ليفربول وباريس سان جيرمان

التقي الفريقي تاريخيًا في أربع مناسبات فقط حقق خلالها كل فريق الفوز في مباراتين، فيما لم تنتهي أي مباراة بينهما بالتعادل، وكانت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2018/19، وانتهت بفوز بي اس جي بنتيجة 2-1.

مشوار فريقي ليفربول وباريس سان جيرمان في بطولة دوري الأبطال

حقق فريق ليفربول خلال مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 7 انتصارات وهزيمة وحيدة خلال 8 مواجهات ليتصدر جدول الترتيب بـ 21 نقطة ويصعد مباشرة إلى دور الـ 16 ، علي عكس باريس سان جيرمان الذي صعد من مركلة الدوري إلي دور الملحق الأوروبي ومن ثم حجز مقعده في دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا بعدما تخطي مواطنه ستاد بريست بنتيجة 10 – 0، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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