يستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية ومهمة أمام نظيره بنفيكا، اليوم الثلاثاء، على ملعب النور، ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وتنطلق مباراة برشلونة أمام بنفيكا في دوري الأبطال عند الثانية عشرة منتصف الليل، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، بعدما جمع 15 نقطة من 6 مباريات، حقق خلالها 5 انتصارات، وتلقى هزيمة وحيدة، دون أن يسجل أي تعادل.

على الجانب الآخر، يتواجد بنفيكا في المركز الخامس عشر بترتيب البطولة، برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 6 مباريات، فاز في 3 منها، وخسر مواجهتين، وتعادل في لقاء وحيد.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

ومن المتوقع أن يبدأ فريق برشلونة، بقيادة الألماني هانز فليك، مباراته أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

خط الدفاع: جوليس كوندي - رونالد أراخو- باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو- بيدري - جافي.

خط الهجوم: رافينيا - ليفاندوفسكي - لامين يامال.

قائمة برشلونة لمواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني - إينياكي بينيا - دييجو كوشين.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - إيريك جارسيا - هيكتور فورت - جيرارد مارتين - جويل كوندي.

خط الوسط: جافي، فيرمين لوبيز - فرينكي دي يونج - بيدري جونزاليس - بابلو توري - مارك كاسادو - داني أولمو.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - رافينيا - فيران توريس - باو فيكتور - أنسو فاتي.

القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بنفيكا وبرشلونة عبر قناة bein Sports، بتعليق عصام الشوالي.

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