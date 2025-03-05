قمة ناريه الليلة بين ليفربول وباريس سان جيرمان.. الموعد والقنوات الناقلة

ليفربول وباريس سان جيرمان.. تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء نحو ملعب "حديقة الأمراء" حيث يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره فريق ليفربول الإنجليزي ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ليفربول وباريس سان جيرمان

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

ويلتقي فريقي ليفربول وباريس سان جيرمان ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، فيما يتم نقل المباراة عبر البث الحي لقناة بي ان سبورت 1 بتعليق حسن العيدروس.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان ديك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافينبيرش، ماك أليستر، سوبوسلاي، جاكبو.

خط الهجوم: صلاح، دياز.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: حكيمي، ماركينهوس، باتشو، مينديز.

خط الوسط: رويز، فيتينيو، نيفيس، كفاراتسخيليا.

خط الهجوم: ديمبيلي، باركولا.

حكام مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) مهمة تحكيم مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان إلي طاقم تحكيم إيطالي مكون من دافيد ماسا لإدارة المباراة يعاونه كلًا من تشيرو كاربوني وستيفانو ألازيو، كحكم أول وثاني.

مشوار فريقي ليفربول وبي اس جي في دوري الأبطال

ليفربول وباريس سان جيرمان

حقق فريق ليفربول خلال مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 7 انتصارات وهزيمة وحيدة خلال 8 مواجهات ليتصدر جدول الترتيب بـ 21 نقطة ويصعد مباشرة إلى دور الـ 16 ، علي عكس باريس سان جيرمان الذي صعد من مركلة الدوري إلي دور الملحق الأوروبي ومن ثم حجز مقعده في دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا بعدما تخطي مواطنه ستاد بريست بنتيجة 10 – 0، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تاريخ مواجهات فريقي ليفربول وباريس سان جيرمان

ويرصد الموجز تاريخ مواجهات ليفربول وباريس سان جيرمان حيث التقي الفريقان تاريخيًا في أربع مناسبات فقط حقق خلالها كل فريق الفوز في مباراتين، فيما لم تنتهي أي مباراة بينهما بالتعادل، وكانت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2018/19، وانتهت بفوز بي اس جي بنتيجة 2-1.

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