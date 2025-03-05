موعد مباراة إنتر ميلان ضد فينورد في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة فريق إنتر ميلان ضد فينورد، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز في لقاء اليوم لتعزيز فرص الصعود للدورالتالي من البطولة قبل لقاء العودة الذي يجمعهما علي ملعب انتر ميلان.

موعد مواجهة إنتر ميلان ضد فينورد

القمة التي تجمع فريق انتر ميلان ضد فينورد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 مارس 2025.

مشاهدة ماتش إنتر ميلان ضد فينورد

يمكنك مشاهدة قمة فريق انتر ميلان ضد فينورد ، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

انتر ميلان ضد فينورد

تشكيل إنتر ميلان ضد فينورد

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق إنتر ميلان ضد فينورد الأسماء الأتية..

حراسة المرمى : يان سومير.

خط الدفاع : بافارد – دي فيرجل – باستوني.

خط الوسط : دومفيرس – باريلا – هاكان أوجلو – ميختاريان – ديماركو.

خط الهجوم : ماركوس تورام – لاوتارو مارتنيز.

تشكيل فينورد ضد إنتر ميلان

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق فينورد ضد إنتر ميلان ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: فيلينرويثر.

خط الدفاع: خيس سمال، دافيد هانكو، بيلين، جيفاريو ريد.

خط الوسط: مادورو، ميلامبو، جاكوب مودر.

خط الهجوم: بايكساو، اياسي اويدا، أنيس حاج موسي.

وقد اتبع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نظامًا جديدًا لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2024-2025، حيث تتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ 8 الأولى مباشرة إلى دور الـ 16 بالبطولة ، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

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