موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة فريق بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز في لقاء اليوم لتعزيز فرص الصعود للدور التالي من البطولة قبل لقاء العودة الذي يجمعهما علي ملعب البايرن.

موعد مواجهة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن

القمة التي تجمع فريق بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 مارس 2025.

مشاهدة ماتش بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن

يمكنك مشاهدة قمة فريق بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن ، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 3.

بث مباشر بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن

تشكيل بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، رونالد أروخو، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، جافي.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

تشكيل باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: هراديكي.

خط الدفاع: هينكابي، تاه، هيرموسو.

خط الوسط: فريمبونج، تشاكا، بلاسيوس، جيرمالدو.

خط الهجوم: فيرتز، عدلي، بونيفاس.

خطر يهدد نجوم البايرن وليفركوزن قبل مواجهة الإياب

يدخل فريق ليفركوزن مباراة اليوم ولديه عدد من اللاعبين المهددين بالغياب عن موقعة الإياب، في حال تحصل أي منهم على البطاقة الصفراء.

بينما لا يوجد في فريق بايرن ميونخ سوى لاعبين اثنين مهددين بالغياب عن الإياب، في حال حصل أي منهما على البطاقة الصفراء وهما: ليروي ساني وسيرجي جنابري.

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