بيراميدز في مواجهة حاسمة أمام سيراميكا اليوم للحفاظ على قمة الدوري المصري

بيراميدز.. يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا في التاسعة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشر والختامية للدور الأول من الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز و سيراميكا

ويسعي فريق بيراميدز خلال مواجهة اليوم لإقتناص الثلاث نقاط للحفاظ علي تصدره جدول ترتيب الدوري المصري، حيث يحتل المركز الأول بـ 39 بفارق ثلاث نقاط فقط عن النادي الأهلي الذي يحل وصيفًا بـ 36 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا

وتقام مباراة بيراميدز وسيراميكا علي ستاد الدفاع الجوي معقل الفريق السماوي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما تنقل عبر البث الحي لقناة أون سبورت 2، بتعليق أيمن الكاشف.

غيابات فريق بيراميدز في مواجهة سيراميكا

ويفتقد كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز لجهود كل من أحمد سامي، ورمضان صبحي، محمود مرعي لإصابات عضلية، فيما يغيب المغربي وليد الكرتي بعد معاناته من آلام في جدار البطن.

قائمة بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا

بيراميدز و سيراميكا

يرصد موقع الموجز فيما يلي قائمة فريق بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا الليلة، حيث جائت علي النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق.

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز - (المباريات: 16 - الأهداف: 30 - النقاط: 39)

2- الأهلي - (المباريات: 16 - الأهداف: 28 - النقاط: 36)

3- الزمالك - (المباريات: 17 - الأهداف: 30 - النقاط: 32)

4- المصري - (المباريات: 17 - الأهداف: 19 - النقاط: 30)

5- البنك الأهلي - (المباريات: 17 - الأهداف: 22 - النقاط: 29)

6- سيراميكا كليوباترا - (المباريات: 16 - الأهداف: 22 - النقاط: 24)

7- فاركو - (المباريات: 17 - الأهداف: 17 - النقاط: 23)

8- حرس الحدود - (المباريات: 17 - الأهداف: 17 - النقاط: 22)

9- زد - (المباريات: 17 - الأهداف: 15 - النقاط: 21)

10- طلائع الجيش - (المباريات: 16 - الأهداف: 13 - النقاط: 21)

11- سموحة - (المباريات: 17 - الأهداف: 13 - النقاط: 20)

12- بتروجت - (المباريات: 16 - الأهداف: 15 - النقاط: 19)

13- الاتحاد السكندري - (المباريات: 17 - الأهداف: 11 - النقاط: 18)

14- الجونة - (المباريات: 17 - الأهداف: 10 - النقاط: 17)

15- غزل المحلة - (المباريات: 16 - الأهداف: 15 - النقاط: 17)

16- الإسماعيلي - (المباريات: 17 - الأهداف: 11 - النقاط: 14)

17- إنبي - (المباريات: 17 - الأهداف: 10 - النقاط: 12)

18- مودرن فيوتشر - (المباريات: 17 - الأهداف: 9 - النقاط: 9)

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