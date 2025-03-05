أبرزهم رمضان صبحي.. سر غياب رباعي بيراميدز أمام سيراميكا كيلوباترا

أعلن نادي بيراميدز على سر غياب رباعي الفريق، الذي أبرزهم رمضان صبحي، عن مباراة سيراميكا كيلوباترا، المنتظر خوضها في الجولة 17 من الدوري المصري.

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة سيراميكا كيلوباترا، باحثًا عن الفوز وحصد الثلاث نقاط التي يتمسك بهم بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2024-2025.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كيلوباترا

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كيلوباترا، مساء يوم الأربعاء الموافق 5 مارس 2025، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، مدرب بيرامـيدز، عن قائمة الفريق السماوي لهذه المواجهة، والتي شهدت غياب الرباعي، رمضان صبحي، وليد الكرتي، أحمد سامي، محمود مرعي.

وأوضح المركز الإعلامي لنادي بيـراميدز، أن غياب كل من، محمود مرعي، وليد الكرتي، رمضان صبحي وأحمد سامي، بسبب الإصابة التي لحقت بهم مؤخرًا.

تفاصيل إصابة رمضان صبحي وثلاثي بيراميدز

ويستعرض لكم موقع الموجز، تفاصيل إصابة هذا الرباعي والتي جاءت على النحو التالي..

أحمد سامي.. (مزق في العضلة الضامة ويحتاج لأسبوع من أجل العودة).

رمضان صبحي.. ( شد في العضلة الأمامية ويحتاج لعدة أيام ليكون جاهزا).

محمود مرعي.. ( شد في العضلة الخلفية ويحتاج لعدة أيام قبل العودة).

وليد الكرتي.. (آلام في جدار البطن ويحتاج لأسبوعين قبل العودة للملعب).

تفاصيل إصابة رمضان صبحي وثلاثي بيراميدز

قائمة بيراميدز لمباراة سيراميكا كيلوباترا

وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة سيراميكا كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي- أحمد الشناوي- يوسف نادر.

خط الدفاع: على جبر- محمد حمدي- طارق علاء- أسامة جلال- كريم حافظ- محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه- مصطفى فتحي- مهند لاشين- عبدالرحمن مجدي- أحمد عاطف قطة- إبراهيم عادل- محمود دونجا- أحمد توفيق.

خط الهجوم: يوسف أوباما- فيستون ماييلي- دودو الجباس- مروان حمدي.

اقرأ أيضًا:

ليفربول ليس الأفضل.. تصريحات مثيرة من سلوت قبل قمة باريس سان جيرمان

أسطورة أفريقيا لـ الموجز: مرموش فاجئني وصلاح سينافس على الكرة الذهبية..منتخب مصر محظوظ