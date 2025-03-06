مفاجأة في النادي الأهلي بشأن المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر

النادي الأهلي.. يستعد النادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر "كأس رابطة الأندية سابقا" بعد الإنتهاء من منافسات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي

وشهد النصف الأول من الدوري المصري احتلال المارد الأحمر وصافة جدول الترتيب بـ 39 نقطة خلفًا لبيراميدز المتصدر بـ 42 نقطة، وذلك بعد 17 جولة تمكن خلالها الأهلي من تحقيق الفوز في 11 وتعادل في 6 ولم يتلقي أي هزيمة.

الأهلي بالناشئين في كأس عاصمة مصر

قرر النادي الأهلي بالتشاور مع مارسيل كولر المدير الفني مدير الكرة والمدير الرياضي المشاركة في كأس عاصمة مصر بفريق الشباب مواليد 2005 مدعوما ببعض لاعبي الفريق الأول، العائدين من الإصابة أو الذين الذين لا يشاركون في المباريات.

مجموعة الأهلي في بطولة كأس عاصمة مصر

ويشارك الأهلي في بطولة كأس عاصمة مصر في النسخه الحالية، حسب ما أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة بجوار كل من طلائع الجيش وإنبي وفاركو.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر

ويرصد موقع الموجز مواعيد مبارايات الأهلي في بطولة كأس عاصمة مصر، والذي يبدأ مشواره بمواجهة فريق إنبي في الجولة الأولي يوم 20 مارس الجاري ،في سهرة رمضانيه تقام في التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة.

ثم يواجه الأهلي طلائع الجيش يوم 24 مارس ضمن منافسات الجولة الثالثه من دور المجموعات في التاسعة ونصف مساءً علي ملعب الكلية الحربية، قبل أن يختتم المارد الأحمر مباريات دور المجموعات بمباراة فاركو التي تقام في السابعة مساء يوم 15 أبريل علي ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولةالخامسة.

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجت، الجونة.

المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد، البنك الأهلي، غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجيش، إنبي، فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.

نتيجة مباراة الأهلي الأخيرة أمام طلائع الجيش

الأهلي وطلائع الجيش

وكان الأهلي قد نجح في تخطي عقبة طلائع الجيش في الجولة الختامية من الدوري المصري وتمكن من اقتناص الثلاث نقاط، بعد الفوز بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس علي ستاد القاهرة الدولي، بأقدام جراديشار ومروان عطية.

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