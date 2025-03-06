أبو تريكة يرد على منتقدي ظهوره في إعلان الأهلي:النادي صاحب الفضل علينا

أثار ظهور النجم محمد أبو تريكة في الإعلان الترويجي لاستاد الأهلي الجديد جدلًا واسعًا بين الجماهير، حيث وجه البعض انتقادات له، بينما دافع آخرون عنه بشدة.

وردّ أبو تريكة على هذه الانتقادات خلال ظهوره في الاستديو التحليلي لمباريات دوري أبطال أوروبا عبر قناة "بي إن سبورتس"، مؤكدًا أن النادي الأهلي له فضل كبير عليه وعلى كل من لعب بقميصه.

ويقدم موقع الموجز تفاصيل الحكاية الكاملة.

الأهلي سبب شهرتي

في تصريحاته، قال أبو تريكة:

"الأهلي مهما تُقدم له قليل، فهو من صنع اسمنا جميعًا. أي شخص يمر بجوار سور النادي يدرك مدى فضله عليه.

عندما انضممت للأهلي لأول مرة، كنت لا أحب الظهور الإعلامي، لكن كابتن ثابت البطل قال لي (اللي بيعدي بجوار النادي بيكون معروف ومشهور)، وهذا ما حدث معي بالفعل."

وأشار إلى أن النادي الأهلي كان السبب في شهرته وانتشاره، ليس فقط في مصر ولكن على مستوى العالم العربي، مضيفًا: "أنا اليوم أمامكم بسبب الأهلي وبسبب منتخب مصر، ولولا فضلهم لما كنت بهذه المكانة."

مشاركة بلا مقابل تقديرًا للأهلي

وأكد أبو تريكة أن ظهوره في الإعلان لم يكن بهدف المكسب المادي، بل تقديرًا للأهلي الذي منحه كل شيء، قائلًا: "مشاركتي في الإعلان بدون مقابل لا تعني أنني أمنّ على النادي، بل لأنني مدين له بالفضل، الأهلي وبلدي مصر هما من صنعوا اسم محمد أبو تريكة."

دعم واسع من الجماهير

بعد انتشار الإعلان، دشن جمهور الأهلي هاشتاج دعمًا لأبو تريكة، مؤكدين أن ظهوره في الإعلان منح المشروع روحًا خاصة، خاصة مع وجود نجوم كبار مثل عماد متعب، وليد سليمان، جيلبرتو، وائل جمعة، سيد عبد الحفيظ، مصطفى عبده، ومحمد شوقي.

وفي نهاية الإعلان، ظهر أبو تريكة قائلًا:

"عاشق للكيان.. اسمك محفور على جدران استاد الأهلي، عاشت الأسامي."

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