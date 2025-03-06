بمشاركة الأهلي والزمالك.. تفاصيل مكافآت بطولة كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر.. تنطلق منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عامصة مصر يوم الثلاثاء الموافق 18 من شهر مارس الجاري بمشاركة 18 فريق مقسمة علي 4 مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولي والثانية 5 فرق، فيما تضم المجموعتين الثالثة والرابعة 4 فرق.

الأهلي

ويرصد موقع الموجز فيما يلي تفاصيل الجوائز المالية لبطولة كأس عاصمة مصر، حيث رصدت رابطة الأندية مكافأه مالية للبطولة قدرها 25 مليون جنية.

تفاصيل مكافئات بطولة كأس رابطة مصر

وحددت رابطة الأندية المصري تفاصيل الجوائز المالية لبطولة كأس عاصمة مصر، حيث تم رصد 10 مليون جنيه، و4 ملايين للوصيف، فيما يحصل الثالث علي 2مليون والرابع علي مليون ونصف، مع حصول كل فريق علي 400 ألف جنية نظير المشاركة فقط.

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجت، الجونة.

المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد، البنك الأهلي، غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجيش، إنبي، فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.

مجموعتي التتويح والهبوط في الدوري المصري

وعلي مستوي الدوري،انتهت مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري و تم تحديد فرق مجموعتي الهبوط والتتويج حسب نظام البطولة الجديد حيث جائت المجموعات علي النحو التالي:

الزمالك

تضم المجموعة الأولي والتي تنافس علي صدارة الدوري كل من: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

فيما يتنافس 9فرق في المجموعة الثانية للهروب من دوامة الهبوط وهم: زد أف سى وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري، الجونة، غزل المحلة، الإسماعيلي، إنبي، مودرن سبورت.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 42 نقطة

2- الأهلي 39 نقطة

3- الزمالك 32 نقطة

4- المصري البورسعيدي 30 نقطة

5- البنك الأهلي 29 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7- فاركو 23 نقطة

8- حرس الحدود 22 نقطة

9- طلائع الجيش 21 نقطة

10- زد اف سي 20 نقطة

11- بتروجيت 19 نقطة

12- الاتحاد السكندري 18 نقطة

13- الجونة 17 نقطة

14- غزل المحلة 17 نقطة

15- سموحة 17 نقطة

16- الإسماعيلي 13 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط

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