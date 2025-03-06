7 فرق تتشارك التشكيلة المثالية للجولة 17 من الدوري المصري

الدوري المصري.. انتهت مساء أمس منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي شهدت 7 إنتصارات وتعادلين، من بينهم 5 انتصارات لصالح أصحاب الأرض، و2 من نصيب الفريق الضيف.

الأهلي وطلائع الجيش في الجولة 17

ويرصد موقع الموجز فيما يلي التشكيلة المثالية للجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز حسب ما أعلنه موقع "سوفا سكور" المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

التشكيلة المثالية للجولة 17 من الدوري المصري

محمد علاء حارس الجونة، محمد الشيبي (بيراميز)، كريم الدبيس (الأهلي)، صلاح الدين مصدق (الزمالك)، عبده جودة (حرس الحدود)، عبدالله السعيد (الزمالك)، نبيل دونجا (الزمالك)، مروان عطية (الأهلي)، عبد الرحيم دغموم (المصري)، صلاح محسن (المصري)، بامبا (بتروجت).

التشكيل المثالي للجولة 17 بالدوري المصري

مجموعتي التتويح والهبوط في الدوري المصري

وعقب الإنتهاء من مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري تم تحديد فرق مجموعتي الهبوط والتتويج حسب نظام البطولة الجديد حيث جائت المجموعات علي النحو التالي:

الأهلي والزمالك

تضم المجموعة الأولي والتي تنافس علي صدارة الدوري كل من: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

فيما يتنافس 9فرق في المجموعة الثانية للهروب من دوامة الهبوط وهم: زد أف سى وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري، الجونة، غزل المحلة، الإسماعيلي، إنبي، مودرن سبورت.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 42 نقطة

2- الأهلي 39 نقطة

3- الزمالك 32 نقطة

4- المصري البورسعيدي 30 نقطة

5- البنك الأهلي 29 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7- فاركو 23 نقطة

8- حرس الحدود 22 نقطة

9- طلائع الجيش 21 نقطة

10- زد اف سي 20 نقطة

11- بتروجيت 19 نقطة

12- الاتحاد السكندري 18 نقطة

13- الجونة 17 نقطة

14- غزل المحلة 17 نقطة

15- سموحة 17 نقطة

16- الإسماعيلي 13 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط

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