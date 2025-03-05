بيراميدز يقتنص الفوز من سيراميكا كيلوباترا بثنائية مثيرة في الدوري المصري

انتهت مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كيلوباترا، بفوز بيراميدز 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

فوز فريق بيراميدز خلال تلك المباراة عزز فرصه في المنافسة علي لقب بطولة الدوري المصري حيث يحتل الصدارة برصيد 42 نقطة وخلفه الاهلي صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

أهداف مباراة بيراميدز وسيراميكا كيلوباترا

وجاءت ثنائية بيراميدز اليوم عن طريق كل من، مصطفى فتحي من ركلة جزاء، ومحمد الشيبي في الدقيقة 71، بينما جاء هدف سيراميكا الوحيد اليوم، بأقدام أحمد بلحجي.

تشكيل بيراميدز ضد سيراميكا كيلوباترا

يأتي تشكيل بيراميدز وسيراميكا كيلوباترا كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - محمد الشيبي.

الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: فيستون مايلي.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كيلوباترا

اللقاء الذي يجمع فريق بيراميدز وسيراميكا كيلوباترا ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجاري 2024-2025، انطلق في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء.

مشاهدة ماتش بيراميدز وسيراميكا كيلوباترا

تم نقل مباراة بيراميدز وسيراميكا كيلوباترا ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجاري 2024-2025، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء غد الأربعاء عبر شاشة قناة ON SPORT 2.

بيراميدز وسيراميكا كيلوباترا

ترتيب الدوري المصري

ويرصد الموجز، فيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز ضد سيراميكا كيلوباترا والذي جاء كالتالي:

1- بيراميدز 42 نقطة

2- الأهلي 39 نقطة

3- الزمالك 32 نقطة

4- المصري البورسعيدي 30 نقطة

5- البنك الأهلي 29 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7- فاركو 23 نقطة

8- حرس الحدود 22 نقطة

9- طلائع الجيش 21 نقطة

10- زد اف سي 20 نقطة

11- بتروجيت 19 نقطة

12- الاتحاد السكندري 18 نقطة

13- الجونة 17 نقطة

14- غزل المحلة 17 نقطة



15- سموحة 17 نقطة

16- الإسماعيلي 13 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط

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