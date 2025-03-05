دوري الأبطال| تعادل سلبي وطرد مبكر في الشوط الأول من مواجهة برشلونة وبنفيكا

حسم التعادل السلبي، نتيجة الشوط الأول من مباراة برشلونة وبنفيكا، خلال المواجهة المقامة حاليًا على ملعب النور، ضمن الجولة السابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

إحصائيات الشوط الأول من مباراة برشلونة وبنفيكا

استحوذ برشلونة على الكرة بنسبة 60% مقابل 40% لبنفيكا، وهو ما انعكس على دقة التمرير، حيث أكمل لاعبو الفريق الكتالوني 280 تمريرة بنسبة نجاح بلغت 88%، في حين مرر بنفيكا 177 كرة بدقة 72%.

على صعيد الفرص، سدد بنفيكا 11 كرة، منها 3 على المرمى، بينما سدد برشلونة 8 كرات، 4 منها بين القائمين والعارضة. أما الركنيات، فحصل بنفيكا على 4 مقابل 2 لبرشلونة.

في الجانب الدفاعي، ارتكب بنفيكا 7 أخطاء وتحصل لاعبوه على بطاقتين صفراوين، بينما ارتكب برشلونة 4 أخطاء وحصل على بطاقة صفراء واحدة، لكن الفريق تعرض لضربة قوية بطرد اللاعب بابلو كوبارسي في الدقيقة 22، مما أثر على شكل المباراة.

ويتواجد برشلونة في وصافة مجموعته بدوري أبطال أوروبا، بعدما حصد 15 نقطة من 6 لقاءات، محققًا 5 انتصارات، مقابل هزيمة واحدة فقط، دون أي تعادلات.

وعلى الجانب الآخر يأتي بنفيكا المركز الخامس عشر في جدول الترتيب العام للبطولة، برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات، وخسر مرتين، وتعادل في لقاء واحد.

تشكيل برشلونة اليوم أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي - كوبارسي - إينيجو مارتينيز - بالدي.

خط الوسط: بيدري - فرينكي دي يونج - داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينها.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: بينيا - كوشيين - أروخو - فيران توريس - أنسو فاتي - توري - فيرمين لوبيز - كاسادو - باو فيكتور - إريك جارسيا - فورت - جيرارد مارتن.

وكانت آخر مباراة جمعت بين برشلونة وبنفيكا في دور المجموعات من النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا، فاز الفريق الكتالوني بنتيجة 5-4.

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