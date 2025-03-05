الآن بث مباشر مباراة برشلونة ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر مباراة برشلونة ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.. يقدم موقع “الموجز” يستعد برشلونة لخوض اختبار صعب أمام بنفيكا، اليوم الثلاثاء، على ملعب النور، ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024 - 2025.

يحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا، بعدما جمع 15 نقطة خلال 6 مباريات، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 5 مواجهات، بينما تعرض لهزيمة واحدة فقط، دون أي تعادل.

يأتي بنفيكا في المرتبة الخامسة عشرة في جدول ترتيب البطولة، بعدما حصد 10 نقاط من 6 مباريات، إذ فاز في 3 مواجهات، وخسر مرتين، وتعادل في لقاء وحيد.

برشلونة

بث مباشر مباراة برشلونة ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة برشلونة ضد بنفيكا

شاهد مباراة برشلونة ضد بنفيكا

تنطلق مواجهة برشلونة وبنفيكا في دوري الأبطال عند الثانية عشرة منتصف الليل، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان برشلونة تأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الثاني في مرحلة الدوري برصيد 19 نقطة، بينما فريق بنفيكا تأهل للدور الـ16 بعد الفوز على موناكو الفرنسي في الملحق بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

خط الدفاع: جوليس كوندي - رونالد أراخو- باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو- بيدري - جافي.

خط الهجوم: رافينيا - ليفاندوفسكي - لامين يامال.

بث مباشر مباراة برشلونة ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة برشلونة ضد بنفيكا

شاهد مباراة برشلونة ضد بنفيكا

القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

تملك شبكة بي إن سبورتس حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، لذا تنقل مباراة بنفيكا وبرشلونة عبر قناة bein SPORTS 2 HD بتعليق المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.

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