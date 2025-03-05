دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يتعادل مع باريس سان جيرمان في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا.. حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان التي تجمع بينهما الآن، على ملعب حديقة الأمراء.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، خطة الفريقين في هذه المواجهة، والقنوات الناقلة لها بالتردد.

تشكيل ليفربول أمام باريس سان جيرمان

وجاء تشكيـل لـيفربول في دوري أبطال أوروبا اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فان دايك، أندي روبرتسون.

الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، ديوجو جوتا. وجلس على مقاعد بدلاء ليفربـول اليوم كل من، كيليهر، جاروس، إندو، نونيز، كييزا، جونز، إليوت، تسيميكاس، ماكونيل، كوانساه، تيري نيوني.

مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ليفربول

ودخل باريس هذا اللقاء بالخطة الآتية:

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ويليام باشو - نونو مينديش

خط الوسط: جواو نيفيس - فيتينيا - فابيان رويز

الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا - عثمان ديمبلي - برادلي باركولا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس

وتذاع مباراة باريس وليفربول في دوري أبطال أوروبا اليوم، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس.

ويأتي تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات كالآتي:

-التردد 11566 -الاستقطاب عمودي -معدل الترميز 27500 -معدل تصحيح الخطأ 2/3.

بينما جاء تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات كالتالي:

- التردد 11054 - الاستقطاب- أفقي - معدل الترميز 27500 -معامل تصحيح الخطأ 2/3.

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