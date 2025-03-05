متوفر| بث مباشر مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا(0-0)

يقدم لكم موقع وجريدة الموجز، خدمة بث مباشر مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان المرتقبة بينهما في بطولة دوري أبطال أوروبا.

مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان

شاهد الآن ماتش باريس سان جيرمان وليفربول

ضرب فريق ليفربول الإنجليزي موعدًا مع منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وتأهل فريق ليفربول المحترف في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، متصدرًا الترتيب برصيد 21 نقطة.

بينما صعد باريس سان جيرمان الفرنسي للدور ذاته، بعدما تخطى عقبة سليتك في محلق دور الـ 16.

بث مباشر مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان

مشاهدة ماتش ليفربول وباريس سان جيرمان

ويلتقي فريق لـيفربول مع باريس سـان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال.

ويبدأ بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، اليوم، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر، والحادية عشر بتوقيت السعودية.

بث مباشر مبارة باريس سان جيرمان وليفربول

شاهد مبارة ليفربول وباريس سان جيرمان

ويمكنكم مشاهدة مباراة باريس وليفربول اليوم، عبر شاشة بي إن سبورت، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، في الشرق الأوسط وأفريقيا.

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

ولمشاهدة هذه المباراة اتبع تردد قنوات بي إن سبورت والتي تأتي على هذا النحو:

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

-التردد 11566

-الاستقطاب عمودي

-معدل الترميز 27500

-معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

- التردد 11054

- الاستقطاب- أفقي

- معدل الترميز 27500

-معامل تصحيح الخطأ 2/3.

بث مباشر مباراة ليفربول وباريس

ونوفر لكم خدمة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا اليوم، فور انطلاق صافرة اللقاء.

بداية المباراة.

مرور أول ربع ساعة بالتعادل السلبي.

دقيقة 40: مازال التعادل السلبي يسيطر على نتيجة المباراة.

بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

تشكيل ليفربول ضد باريس سان جيرمان

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل ليفربول اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان ديك، روبرتسون.

خـط الوسط: جرافينبيرش، ماك أليستر؛ سوبوسلاي.

في الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو؛ لويس دياز.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد ليفربول

حراسة المرمى: جوان لويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – ويليان باكو – نونو مينديش.

خط الوسط: جواو نيفيز – فيتينيا – فابيان رويز.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي – باركولا – خفيشتا كفاراتسيخيليا.

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