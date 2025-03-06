أرقام كولر مع النادي الأهلي في مواجهات الزمالك قبل قمة 11 مارس

النادي الأهلي.. أسفرت قرعة الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز والتي أعلنت عنها رابطة الأندية المصرية عن صدام قوي بين النادي الأهلي ونادي الزمالك ضمن الجولة الأولي من الدور الثاني.

الأهلي والزمالك

وحجز النادي الأهلي مقعده في مجموعة المنافسة علي لقب الدوري المصري عقب وصولة للنقطة 39 محتلا وصافة الدوري المصري خلفًا لبيراميدز المتصدر بـ 42 نقطة، فيما تأهل الزمالك للمجموعة ذاتها بعدما تمكن من الوصول للمركز الثالث بـ 32 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بـالنادي الأهلي بنظيره في نادي الزمالك في التاسعة ونصف مساء الثلاثاء المقبل الموافق 11 مارس الجاري، في المواجهه التي تقام علي ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل المواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك التي تقام علي ستاد القاهرة الدولي يوم 11 مارس، علي شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري المصري، مع وجود نجوم التحليل في الاستوديو التحليلي.

أرقام كولر مع الأهلي في مواجهات الزمالك

مارسيل كولر

واجه فريق الكرة الأول بـالنادي الأهلي تحت القيادة الفنية للسويسري مارسيل كولر نادي الزمالك في 9 مناسبات سابقة قبل مواجهة الثلاثاء المقبل، تمكن خلالها المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 6مواجهات وخسر مباراتين،فيما حسم التعادل اللقاء الاخير ببطولة الدوري المصري،و سجل لاعبو الأهلي 16 هدفا، بينما تلقت شباكة خمسة اهداف.

مجموعتي التتويح والهبوط في الدوري المصري

ويرصد موقع الموجز فرق مجموعتي الهبوط والتتويج، حيث انتهت مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري و تم تحديد فرق مجموعتي الهبوط والتتويج حسب نظام البطولة الجديد حيث جائت المجموعات علي النحو التالي:

تضم المجموعة الأولي والتي تنافس علي صدارة الدوري كل من: بيراميدز و الأهلي والزمالك والمصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

فيما يتنافس 9فرق في المجموعة الثانية للهروب من دوامة الهبوط وهم: زد أف سى وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري، الجونة، غزل المحلة، الإسماعيلي، إنبي، مودرن سبورت.

الأهلي والزمالك

نظام الدوري المصري الجديد

يقام الدوري هذا الموسم بنظام جديد حيث يشهد الدور الأول مواجهة كل الفرق بعضها ببعض في 17 جولة، فيما يشهد الدور الثاني إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين، على أن تضم كل مجموعة 9 أندية، المجموعة الأولى والتي تضم الـ 9مراكز الأولي في جدول الترتيب للمنافسة على البطل والفرق المتأهلة لبطولات أفريقيا،بينما تضم المجموعة الثانية الـ 9 فرق الآخاري في الدوري للمنافسة علي الهروب من دوامة الهبوط.

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