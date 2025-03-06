مواعيد مباريات الأهلي في المرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري.. مواجهات نارية

أعلنت رابطة الأندية عن جدول مباريات النادي الأهلي بالمرحلة النهائية من مسابقة الدوري، والتي ستشهد مواجهات حاسمة لتحديد بطل النسخة الحالية.

يأتي ذلك في ظل المنافسة الشديدة بين الأندية المتصدرة، حيث يتصدر بيراميدز الترتيب، يليه الأهلي في المركز الثاني، والزمالك في المركز الثالث.

وستشهد الجولة الأولى من هذه المرحلة مواجهة قوية بين الأهلي والزمالك في ديربي كبير، مقرر إقامته الأسبوع المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تبدأ تنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات النادي الأهلي في الدوري المصري

ويستعرض " الموجز" مواعيد مباريات النادي الاهلي في المرحلة النهائية من بطولة دوري "نايل" على النحو التالي:

الأهلي × الزمالك 11 مارس 09:30 مساءاً

الأهلي × بيراميدز ـ 12 إبريل ـ 07:00 مساءاً

بتروجت × الأهلي 30 إبريل ـ 07:00 مساءاً

الأهلي × حرس الحدود ـ 4 مايو ـ 07:00 مساءاً

الأهلي × المصري البورسعيدي 8 مايو ـ 7 مساءاً

الأهلي × سيراميكا كليوباترا ـ 13 مايو ـ 04:00 عصراً

الأهلي × البنك الأهلي ـ 17 مايو ـ 07:00 مساءاً

الأهلي × فاركو ـ 28 مايو ـ لم يتم تحديد موعده

جدول ترتيب الدوري المصري قبل صدام النادي الأهلي أمام الزمالك



1- بيراميدز - 42 نقطة

2- الأهلي - 39 نقطة

3- الزمالك - 32 نقطة

4- المصري - 30 نقطة

5- البنك الأهلي - 29 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا - 24 نقطة

7- فاركو - 23 نقطة

8- حرس الحدود - 22 نقط

9- زد - 21 نقطة

10- طلائع الجيش - 21 نقطة

11- سموحة - 20 نقطة

12- بتروجيت- 19 نقطة

13- الاتحاد السكندري - 19 نقطة

14- الجونة - 17 نقطة

15- غزل المحلة - 17 نقطة

16- الإسماعيلي - 14 نقطة

17- إنبي - 12 نقطة

18- مودرن سبورت - 9 نقاط

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