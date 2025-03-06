مواعيد مباريات نادي الزمالك في المرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية عن مواعيد مباريات نادي الزمالك في المرحلة النهائية من مسابقة الدوري، والتي ستشهد مواجهات حاسمة لتحديد الفائز بلقب البطولة لهذا الموسم بشكل رسمي.

وسيبدأ الزمالك مشواره في هذه المرحلة بمواجهة قوية أمام نادي الأهلي في الجولة الأولى، حيث من المقرر أن تُقام المباراة على ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء يوم الثلاثاء المقبل.

وحقق فريق الكرة الأول بـ نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو فوزًا مثيرًا على منافسه نادي إنبي في لقاء الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري بثنائية نظيفة.



مواعيد مباريات الزمالك في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري

ويستعرض " الموجز" مواعيد مباريات الزمالك في بطولة دوري نايل على النحو التالي:

الزمالك × الأهلي ـ 11 مارس ـ 9:30 مساءاً

حرس الحدود × الزمالك ـ 13 ـ إبريل ـ 07:00 مساءاً

المصري × الزمالك ـ 1 مايو ـ 07:00 مساءاً

البنك الأهلي × الزمالك ـ 5 مايو ـ 07:00 مساءاًد

سيراميكا كليوباترا × الزمالك ـ 9 مايو ـ 04:00 عصراً

الزمالك × بيراميدز ـ 13 مايو ـ 07:00 مساءاً

بتروجت × الزمالك ـ 24 مايو ـ لم يتم تحديد موعده

الزمالك × فاركو ـ 1 يونيو ـ لم يتم تحديد موعده

جدول ترتيب الدوري المصري قبل المرحلة النهائية

1- بيراميدز - 42 نقطة

2- الأهلي - 39 نقطة

3- الزمالك - 32 نقطة

4- المصري - 30 نقطة

5- البنك الأهلي - 29 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا - 24 نقطة

7- فاركو - 23 نقطة

8- حرس الحدود - 22 نقط

9- زد - 21 نقطة

10- طلائع الجيش - 21 نقطة

11- سموحة - 20 نقطة

12- بتروجيت- 19 نقطة

13- الاتحاد السكندري - 19 نقطة

14- الجونة - 17 نقطة

15- غزل المحلة - 17 نقطة

16- الإسماعيلي - 14 نقطة

17- إنبي - 12 نقطة

18- مودرن سبورت - 9 نقاط

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