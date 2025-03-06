موعد مباراة الزمالك القادمة أمام مودرن سبورت في كأس مصر

يستعد نادي الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في مواجهة لاتقبل القسمة علي إثنين مساء بعد غدٍ الجمعة الموافق 7 مارس الجاري ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

الزمالك ومودرن سبورت

ويدخل الزمالك مواجهة مودرن سبورت التي تنطلق في التاسعة ونصف مساء الجمعة بعدما أنهي مشواره في الدور الأول من الدوري المصري محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري بـ 32 نقطة حصدهم من 17مباراة حقق خلالهم الإنتصار في 9 وتعادل في 5 وخسر ثلاث مواجهات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت

ومن المقرر أن تنقل المواجهة المرتقبة بين فريقي الزمالك ومودرن سبورت والتي تقام علي ستاد القاهرة الدولي عبر البث الحي لشاشة قناة أون سبورت 1،بتعليق محمد البوشي.

تطلعات الفريقين خلال تلك المباراة

يدخل نادي الزمالك مباراة دور الـ 16 أمام مودرن سبورت ولا خيار أمامه سوي الفوز ومواصلة التقدم نحو نهائي بطولة كأس مصر بعد إخفاقه في الدوري المصري وتضائل فرص تتويجه باللقب مع نهاية الدور الأول.

علي الجانب الآخر يدخل فريق مودرن سبورت المباراة بمعنويات منخفضه بعدما تذيل جدول ترتيب الدوري المصري خلال الدور الأول وحجز مقعده في مجموعة الهبوط بعدما خاض 17 مباراة لم يحقق خلالها سوي انتصار وحيد علي حساب نادي الزمالك، فيما خسر 10 مواجهات وتعادل في 6.

تاريخ مواجهات الزمالك ومودرن سبورت

الزمالك

ويرصد الموجز تاريخ مواجهات الفريقين حيث التقي فريقي الزمالك ومودرن سبورت تاريخيًا في 9 مناسبات،شهدت فوز الأبيض في 6 مباريات والتعادل في مناسبتين، بينما حققمودرن سبورت فوزه الأول علي حساب الزمالك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري للموسم الحالي 2024-2025.



وكانت المواجهة الأولى بين الزمالك ومودرن في الدوري المصري بموسم 2021-2022، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 3-2،قبل أن تنتهي مباراة الدور الثاني بفوز الزمالك بهدف دون رد، وفي موسم 2022-2023 من الدوري حقق الزمالك الفوز في الدور الأول والثاني بنتيجة2-1، 3-2.

ثم في موسم 2023-2024 حقق الزمالك الفوز على مودرن في مباراة الدور الأول بهدفين دون رد، قبل أن يحسم التعادل نتيجة مباراة الدور الثاني، فيما شهد الموسم الحالي خسارة الزمالك الأولي في تاريخ مواجهاته مع مودرن سبورت بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وعلي المستوي القاري التقى الفريقان في ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية موسم 2023-2024، حقق الزمالك الإنتصار ذهابًا بنتيجة 2-1، فيما حسم التعادل الإيجابي مواجهة الإياب بهدف لكل فريق.

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