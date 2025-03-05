فحص طبي يحسم موقف ثنائي الزمالك من المشاركة أمام مودرن سبورت

يترقب الجهاز الفني للفريق الكرة الأول بـنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو موقف مصابين القلعة البيضاء قبل مواجهة مودرن سبورت ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

الزمالك ومودرن سبورت

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره بنادي مودرن سبورت ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر في تمام التاسعة ونصف مساء بعد غدٍ الجمعة علي ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت

ومن المقرر أن تنقل المواجهة المرتقبة بين فريقي الزمالك ومودرن سبورت والتي تقام علي ستاد القاهرة الدولي عبر البث الحي لشاشة قناة أون سبورت 1،بتعليق محمد البوشي.

موقف أحمد فتوح ومحمود جهاد من مباراة مودرن سبورت

ويرصد الموجز موقف ثنائي الزمالك، حيث من المقرر أن يخضع محمود جهاد وأحمد فتوح لفحص طبي اليوم من أجل حسم مشاركتهم أمام مودرن سبورت في بطولة كأس مصر المقرر لها الجمعة القادمة.

أحمد فتوح

وشهدت المباريات الأخيرة للفارس الأبيض غياب الثنائي، حيث تعرض محمود جهاد لإصابة عضلية ، فيما كان أحمد فتوح يعاني من إصابة في العضلة الضامة.

وخلال الأيام القليلة الماضية أجري الثنائي فحوصات طبية أكدت أنهم في مرحلة التعافي من الإصابة، وقد يشارك فتوح ومحمود جهاد مع الزمالك أمام مودرن سبورت في المباراة المقبلة.

تاريخ مواجهات الزمالك ومودرن سبورت

الزمالك

التقي فريقي الزمالك ومودرن سبورت تاريخيًا في 9 مناسبات،شهدت فوز الأبيض في 6 مباريات والتعادل في مناسبتين، بينما حققمودرن سبورت فوزه الأول علي حساب الزمالك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري للموسم الحالي 2024-2025.



كانت المواجهة الأولى بين الزمالك ومودرن في الدوري بموسم 2021-2022، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 3-2،قبل أن تنتهي مباراة الدور الثاني بفوز الزمالك بهدف دون رد، وفي موسم 2022-2023 من الدوري حقق الزمالك الفوز في الدور الأول والثاني بنتيجة2-1، 3-2.

ثم في موسم 2023-2024 حقق الزمالك الفوز على مودرن في مباراة الدور الأول بهدفين دون رد، قبل أن يحسم التعادل نتيجة مباراة الدور الثاني، فيما شهد الموسم الحالي خسارة الزمالك الأولي في تاريخ مواجهاته مع مودرن سبورت بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وعلي المستوي القاري التقى الفريقان في ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية موسم 2023-2024، حقق الزمالك الإنتصار ذهابًا بنتيجة 2-1، فيما حسم التعادل الإيجابي مواجهة الإياب بهدف لكل فريق.

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