مفاجآت.. كولر يستقر على قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في مباراة القمة 130

استقر السويسري مارسل كولر، على قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك، في مباراة القمة 130، ببطولة الدوري المصري بهذا الموسم 2024-2025.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جيدًا تحت قيادة مدربه مارسيل كولر، لخوض مباراة القمة القادمة أمام الزمالك.

واصطدم الأهلي مع الزمالك، في إطار منافسات الجولة 18 أي المواجهة الأولى في مرحلة الدور الثاني من عمر بطولة الدوري المصري.

وشهدت ملامح قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك، على مفاجآت، من بينهم عودة الدبيس وكوكا بجانب كريم نيدفيد.

قائمة الأهلي أمام الزمالك

وتأتي ملامح قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في الدوري، التي يستعرضها لكم موقع الموجز، على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، مصطفى العش، رامي ربيعة، أشرف داري، محمد هاني، أكرم توفيق، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أحمد رضا، إمام عاشور، كريم وليد، حسين الشحات، محمد عبدالله، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: جراديشار، وسام أبو علي.

قائمة الأهلي أمام الزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في القمة 130، مساء يوم الثلاثاء المقبل 11 مارس الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة مباراة القمة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وعند العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وتذاع أحداث مباراة القمة، عبر شاشة أون تايم سبورت، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري بالموسم الحالي.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة القمة

ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة القمة كالآتي:

1- بيراميدز – 42 نقطة.

2- الأهلي – 39 نقطة.

3- الزمالك – 32 نقطة.

4- المصري البورسعيدي – 30 نقطة.

5- البنك الأهلي – 29 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا – 24 نقطة.

7- فاركو – 23 نقطة.

8- بتروجيت – 22 نقطة.

9 – حرس الحدود – 22 نقطة.

10- زد – 21 نقطة.

11- طلائع الجيش – 21 نقطة.

12- سموحة – 20 نقطة.

13- الاتحاد السكندري – 18 نقطة.

14- الجونة – 17 نقطة.

15- غزل المحلة – 17 نقطة.

16- الإسماعيلي – 14 نقطة.

17- إنبي – 12 نقطة.

18- مودرن سبورت – 9 نقاط

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