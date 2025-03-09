النادي الأهلي يحفز لاعبيه بمكافئة مالية قبل مباراة القمة أمام الزمالك

النادي الأهلي.. استأنف النادي الأهلي مساء أمس استعداداته لمواجهة نادي الزمالك مساء الثلاثاء المقبل الموافق 11 من شهر مارس الجاري ضمن منافسات الجولة الأولي من مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز.

النادي الأهلي

وعلي هامش المران عقد محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي جلسة مع اللاعبين وأبلغهم برصد مجلس الإدارة مكافئات مادية حال تحقيق الإنتصار في القمة أمام الزمالك، أو توقيع عقوبات حال التعادل أو الهزيمة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة 130،والتي تجمع بين النادي الأهلي ونادي الزمالك علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولي من المرحلة الثانية في الدوري المصري بمجموعة الصراع علي اللقب في تمام التاسعة ونصف مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

فيما تنقل مباراة القمة 130 بين النادي الأهلي ونادي الزمالك عبر البث الحي لشاشة قنوات أون سبورت مع وجود باقة من ألمع المحللين في الاستوديو التحليلي.

الأهلي والزمالك

مجموعة الأهلي في المرحلة الثانية من الدوري المصري

ويلعب النادي الأهلي ضمن المجموعة الأولي التي تنافس علي صدارة الدوري والتي تضم كل من: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

جدول ترتيب الدور الأول من الدوري المصري

يرصد موقع الموجز جدول ترتيب الدوري المصري عقب انتهاء الدور الأول،حيث ضمن الأهلي مقعده في مجموعة المنافسة علي اللقب بعد احتلاله وصافة الجدول بـ 39 نقطة،بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الذي تصدر جدول الترتيب والذي جاء كالتالي:

1- بيراميدز 42 نقطة

2- الأهلي 39 نقطة

3- الزمالك 32 نقطة

4- المصري البورسعيدي 30 نقطة

5- البنك الأهلي 29 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7- فاركو 23 نقطة

8- حرس الحدود 22 نقطة

9- طلائع الجيش 21 نقطة

10- زد اف سي 20 نقطة

11- بتروجيت 19 نقطة

12- الاتحاد السكندري 18 نقطة

13- الجونة 17 نقطة

14- غزل المحلة 17 نقطة

15- سموحة 17 نقطة

16- الإسماعيلي 13 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط

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