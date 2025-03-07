الفحوصات الطبية توضح موقف جراديشار من المشاركة في قمة الأهلي والزمالك

الأهلي.. يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نادي الزمالك في أولي مباريات المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز، بعد تأهل كلا الفريقين لمجموعة المنافسة علي اللقب بالدوري المصري.

الأهلي والزمالك

ويدخل الأهلي خلال تلك المواجهة وعينه علي الثلاث نقاط من أجل مواصلة مشوار الحفاظ علي اللقب ومزاحمة بيراميدز في قمة الدوري، بعد تصدر الفريق السماوي الجدول برصيد 42 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الأهلي في الوصافة بـ 39 نقطة.

موقف جراديشار من المشاركة في مباراة الزمالك

شارك جراديشار في فوز الأهلي علي فريق طلائع الجيش بنتيجة 2-0،بعد تسجيله هدفًا مع الدقيقة الأولي من أحداث الشوط الأول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء قبل أن يغادر ملعب المباراة متأثرًا بالإصابة.

وعلم موقع الموجز أن نتيجة الفحوصات الطبية التي أجراها جراديشار داخل النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية أثبتت معاناة اللاعب من إجهاد عضلي، إلا أنه سيشارك في المران الجماعي غدا وسيكون جاهز للقمة 130 بين الأهلي والزمالك يوم 11 مارس.

جراديشار

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة

ومن المقرر أن يلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي بنظيره في نادي الزمالك في التاسعة ونصف مساء الثلاثاء المقبل الموافق 11 مارس الجاري، في المواجهه التي تقام علي ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل المواجهة المرتقبة بين فريقي الأهلي والزمالك التي تقام علي ستاد القاهرة الدولي يوم 11 مارس، علي شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري المصري، مع وجود نجوم التحليل في الاستوديو التحليلي.

الأهلي والزمالك

جدول ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 42 نقطة

2- الأهلي 39 نقطة

3- الزمالك 32 نقطة

4- المصري البورسعيدي 30 نقطة

5- البنك الأهلي 29 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7- فاركو 23 نقطة

8- حرس الحدود 22 نقطة

9- طلائع الجيش 21 نقطة

10- زد اف سي 20 نقطة

11- بتروجيت 19 نقطة

12- الاتحاد السكندري 18 نقطة

13- الجونة 17 نقطة

14- غزل المحلة 17 نقطة

15- سموحة 17 نقطة

16- الإسماعيلي 13 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط

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