جدول مواعيد مباريات النادي الأهلي في كأس عاصمة مصر

النادي الأهلي.. مع اقتراب انطلاق بطولة كأس عاصمة مصر وترقب الجماهير إطلالة النادي الأهلي في بطولة كأس رابطة الأندية بمسماها الجديد كأس عاصمة مصر يستعرض موقع الموجز موعد مباريات المارد الأحمر في البطولة.

الأهلي

مواعيد مباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

يبدأ النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر بمواجهة فريق إنبي في الجولة الأولي يوم الخميس الموافق 20 مارس الجاري ،في سهرة رمضانيه تقام في التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة.

ثم يواجه النادي الأهلي طلائع الجيش يوم الإثنين 24 مارس ضمن منافسات الجولة الثالثه من دور المجموعات في التاسعة ونصف مساءً علي ملعب الكلية الحربية، قبل أن يختتم المارد الأحمر مباريات دور المجموعات بمباراة فاركو التي تقام في السابعة مساء يوم الثلاثاء 16 أبريل علي ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولةالخامسة.

الأهلي بالناشئين في كأس عاصمة مصر

قرر النادي الأهلي بالتشاور مع مارسيل كولر المدير الفني مدير الكرة والمدير الرياضي المشاركة في كأس عاصمة مصر بفريق الشباب مواليد 2005 مدعوما ببعض لاعبي الفريق الأول، العائدين من الإصابة أو الذين الذين لا يشاركون في المباريات.

النادي الأهلي

مكافئات بطولة كأس عاصمة مصر

أعلنت رابطة الأندية عن رصد 25مليون جنيه مكافآت بطولة كأس عاصمة مصر حيث يحصل البطل علي 10 مليون جنيه، و4 ملايين للوصيف، فيما يحصل الثالث علي 2مليون والرابع علي مليون ونصف، مع حصول كل فريق علي 400 ألف جنية نظير المشاركة فقط.

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجت، الجونة.

المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد، البنك الأهلي، غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجيش، إنبي، فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.

نتيجة مباراة الأهلي الأخيرة أمام طلائع الجيش

الأهلي وطلائع الجيش

وكان النادي الأهلي قد نجح في تخطي عقبة طلائع الجيش في الجولة الختامية من الدوري المصري وتمكن من اقتناص الثلاث نقاط، بعد الفوز بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس علي ستاد القاهرة الدولي، بأقدام جراديشار ومروان عطية.

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