الأهلي صاحب أكبر انتصار في الدوري المصري وبيراميدز الأكثر فوزًا..احصائيات الدور الأول

انتهت منافسات الدور الأول من الدوري المصري والتي شهدت 17 جولة تثدر خلالها فريق بيراميدز جدول الترتيب بـ 42 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي في وصافة جدول الترتيب ب39 نقطة، وفيما يلي يرصد موقع الموجز أبرز الأرقام خلال مشوار النصف الأول من الدوري.

الدوري المصري

أكبر إنتصار في الدور الأول من الدوري المصري

تمكن النادي الأهلي خلال 17 من الدوري المصري من تحقيق أكبر إنتصار في الدور الأول بنتيجة 5-2 علي حساب سيراميكا كليوباترا في المواجهة التي أقيمت علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري المصري الممتاز.

الدوري المصري

أقوي دفاع وهجوم في الدوري المصري

سجل لاعبوا الدوري المصري خلال الدور الأول 315 هدف، منهم 32 لصالح بيراميدز كأقوي هجوم، وتلقي الأهلي 9 أهداف كأقل الفرق تلقيًا للأهداف و أقوي دفاع في الدوري المصري.

الفرق الأكثر فوزا وهزيمة خلال الدور الأول

حقق فريق بيراميدز أكبر عدد من الإنتصارات خلال الدور الأول من الدوري المصري بـ 13 انتصار، فيما حقق مودرن أقل عدد من الإنتصارات بإنتصار واحد علي حساب نادي الزمالك بنتيجة 1-0.

فيما تلقي غزل المحلة أكبر عدد من الهزائم بـ 10مباريات، بينما الأهلي الأقل هزيمة حيث لم يتلقي المارد الأحمر أي هزيمه خلال 17 لقاء.

الدوري المصري

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

1- إمام عاشور - الأهلي - 9 أهداف.

2- ناصر منسي - الزمالك - 8 أهداف.

3- أسامة فيصل - البنك الأهلي - 8 أهداف.

4- صلاح محسن - المصري - 7 أهداف.

5- عمرو ناصر - فاركو - 6 أهداف.

6- فيستون مايلي - بيراميدز - 6 أهداف.

7- محمد علي بن حودة - غزل المحلة - 6 أهداف.

8- محمود زلاكة - سيراميكا كليوباترا - 6 أهداف.

9- ياو أنور - البنك الأهلي - 6 أهداف.

10- إبراهيم عادل - بيراميدز - 5 أهداف.

الدوري المصري

جدول ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 42 نقطة

2- الأهلي 39 نقطة

3- الزمالك 32 نقطة

4- المصري البورسعيدي 30 نقطة

5- البنك الأهلي 29 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7- فاركو 23 نقطة

8- حرس الحدود 22 نقطة

9- طلائع الجيش 21 نقطة

10- زد اف سي 20 نقطة

11- بتروجيت 19 نقطة

12- الاتحاد السكندري 18 نقطة

13- الجونة 17 نقطة

14- غزل المحلة 17 نقطة

15- سموحة 17 نقطة

16- الإسماعيلي 13 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط

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