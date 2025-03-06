موقف جراديشار من مواجهة الأهلي أمام الزمالك في الدوري المصري

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن حالة نيجك جراديشار، اللاعب السلوفيني، وإمكانية مشاركته في مباراة الزمالك المقبلة، وذلك بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة طلائع الجيش أمس ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري NILE.

وكان النادي الأهلي قد حقق فوزًا مثيرًا على منافسه طلائع الجيش بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب " القاهرة الدولي" ضمن فعاليات الجولة الـ17 من بطولة دوري نايل.

جراديشار جاهز لمواجهة الأهلي ضد الزمالك

وأوضح المصدر أن جراديشار يعاني من إصابة بسيطة تتمثل في إجهاد خفيف، وسيخضع لفحص طبي خلال الساعات القليلة القادمة لتحديد مدى استعداده للمشاركة.

وأكد أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر سيعقد اجتماعًا طارئًا لوضع البرنامج التدريبي الخاص بمباراة الزمالك، مشيرًا إلى أن اللاعب سيتم فحصه بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة.

وأضاف المصدر أن الجهاز الطبي بـ النادي الأهلي أكد أن الإجهاد الذي يعاني منه جراديشار بسيط، ومن المرجح أن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك، المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

يأتي ذلك في إطار استعدادات الأهلي للمرحلة الثانية من الدوري الممتاز، حيث أعلنت رابطة الأندية المصرية عن جدول المباريات، والتي سيبدأها الأهلي بمواجهة الزمالك ضمن المجموعة الأولى التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا أمس على طلائع الجيش بنتيجة 2-0، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.



مواعيد مباريات النادي الأهلي في الدوري المصري

ويستعرض " الموجز" مواعيد مباريات النادي الاهلي في المرحلة النهائية من بطولة دوري "نايل" على النحو التالي:

الأهلي × الزمالك 11 مارس 09:30 مساءاً

الأهلي × بيراميدز ـ 12 إبريل ـ 07:00 مساءاً

بتروجت × الأهلي 30 إبريل ـ 07:00 مساءاً

الأهلي × حرس الحدود ـ 4 مايو ـ 07:00 مساءاً

الأهلي × المصري البورسعيدي 8 مايو ـ 7 مساءاً

الأهلي × سيراميكا كليوباترا ـ 13 مايو ـ 04:00 عصراً

الأهلي × البنك الأهلي ـ 17 مايو ـ 07:00 مساءاً

الأهلي × فاركو ـ 28 مايو ـ لم يتم تحديد موعده

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