مفاجأة.. نجم بيراميدز على رادار النادي الأهلي في الصيف

يبحث النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن التعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتعزيز صفوف المارد الأحمر.

ويأمل النادي الأهلي في حسم بعض الصفقات القوية في الميركاتو الصيفي المقبل قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية يونيو المقبل.



ووضع النادي الأهلي اسم اللاعب إبراهيم عادل جناح نادي بيراميدز على رأس قائمة الاهتمامات لضمه في الصيف المقبل لتدعيم صفوف الفريق الأحمر للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية.

إبراهيم عادل يقترب من النادي الأهلي

وأفاد مصدر مقرب من إبراهيم عادل، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بأن اللاعب وافق على ارتداء قميص النادي الأهلي والمشاركة معه في بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد المصدر لـ" الموجز" أن هذا الأمر قد يتم في صفقة إعارة من نادي بيراميدز طوال فترة البطولة فقط.

ووفقًا للوائح بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، يُسمح للأندية بتعزيز صفوفها بلاعبين إضافيين خلال فترة البطولة، بشرط أن يكون هؤلاء اللاعبون مسجلين في الاتحاد المحلي خلال الفترة من 1 إلى 10 يونيو المقبل.

وأوضح المصدر، أن إبراهيم عادل وافق على الانضمام إلى الأهلي في البطولة، خاصة بعد تداول أنباء عن موافقة نادي بيراميدز على انتقال عادل وزميله محمد الشيبي إلى صفوف الأهلي خلال فترة البطولة، في حال تقديم النادي الأحمر طلبًا رسميًا بذلك.

غير أن المصدر كشف عن وجود تحديات قد تعيق انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي، أولها احتمال تلقي اللاعب عرضًا احترافيًا من أحد الأندية الأوروبية خلال نفس الفترة، مما قد يمنعه من إجراء الفحوصات الطبية مع النادي الأوروبي المعني.

أما التحدي الثاني، فيتمثل في وجود عدد من اللاعبين في الأهلي الذين يشغلون نفس مركز إبراهيم عادل، أبرزهم المغربي أشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه، مما قد يجعل المنافسة على المشاركة صعبة خلال فترة البطولة القصيرة.



موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة

ويستعد فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي لملاقاة نظيره نادي الزمالك على ملعب " القاهرة الدولي" ضمن مباريات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة الأهلي ضد الزمالك يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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