غيابات قوية تضرب الزمالك أمام مودرن سبورت قبل موقعة الليلة بكأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة مصيرية أمام فريق مودرن سبورت على أرضية ستاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وستنطلق مواجهة نادي الزمالك أمام مودرن سبورت اليوم الجمعة 7 مارس الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتأهل الزمالك لهذا الدور بعد تغلبه على فريق أبو قير للأسمدة بهدفين نظيفين في دور الـ32، بينما تأهل مودرن سبورت بعد فوزه على فريق الشمس بخمسة أهداف مقابل هدفين.

غيابات نادي الزمالك أمام مودرن سبورت

ويدخل نادي الزمالك المباراة تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، الذي يسعى لتحقيق الفوز والاستمرار في المنافسة على اللقب.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة للزمالك بعد خسارته السابقة أمام مودرن سبورت بهدف دون رد في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وقد حرص الجهاز الفني على إعداد اللاعبين بشكل جيد للمواجهة، رغم ضيق الوقت بعد المباراة الأخيرة ضد إنبي في الدوري، والتي انتهت بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة.

وحذر بيسيرو لاعبيه من صعوبة المباراة، مؤكدًا على أهمية تحقيق الفوز، خاصة وأن مباريات الكأس لا تقبل التعادل. كما طالبهم بالتركيز واستغلال الفرص المتاحة للتسجيل.

ويستعيد الزمالك خدمات عدد من اللاعبين المهمين، أبرزهم أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد شحاتة بعد انتهاء فترة إيقافهما، بالإضافة إلى عودة أحمد فتوح ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" بعد تعافيهما من الإصابات.



في المقابل، يغيب عن المباراة كل من أحمد الجفالي وناصر منسي وأحمد حمدي وحمزة المثلوثي بسبب الإصابات وفقًا لما علمه " الموجز".

بن شيخة يحذر لاعبي مودرن سبورت من قوة الزمالك

من جانبهم، يتطلع فريق مودرن سبورت، بقيادة المدرب عبد الحق بن شيخة، لتحقيق مفاجأة والفوز على الزمالك للتأهل إلى دور الثمانية.



وقد عمل الجهاز الفني للفريق على معالجة الأخطاء التي ظهرت في مباراة المصري الأخيرة لتجنب تكرارها.

وحذر بن شيخة لاعبيه من قوة الزمالك، الذي يضم تشكيلة مميزة من اللاعبين، وطالبهم بمراقبة لاعبي الفريق المنافس عن كثب للحد من خطورتهم.

ويعتمد مودرن سبورت في هذه المباراة على مجموعة من اللاعبين المميزين، مثل محمود عبد الرحيم جنش ومحمود رزق وأحمد أيمن منصور ومحمود شعبان وعلي فوزي وأحمد يوسف وغنام محمد وعبد الله حافظ ومحمد هلال وحسام حسن وأحمد عاطف، في محاولة لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي.

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