رقم فلكي ينعش خزينة النادي الأهلي قبل كأس العالم للأندية

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قيمة المكافآت التي سيحصل عليها النادي الأهلي نظير مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر إقامة بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو، بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

فيفا ينعش خزينة النادي الأهلي بالمونديال

ووفقًا لما علمه " الموجز" أن "فيفا" سيضخ مبالغ مالية كبيرة في خزينة النادي الأهلي بسبب مشاركتها في البطولة، مشيرًا إلى أن إدارة القلعة الحمراء ستتلقى خطابًا رسميًا بهذا الشأن في الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن اتصالات جرت مؤخرًا بين خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي والقائم بأعمال نائب الرئيس، وعدد من مسؤولي "فيفا"، وذلك بشأن خطاب المارد الأحمر الأخير المتعلق بقيمة المكافآت المخصصة لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وردًا على ذلك، أكد "فيفا" أن النادي الأهلي، مثل جميع الفرق المشاركة في البطولة، سيحصل على مبلغ تسعة ملايين يورو.

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل الأهلي على مليوني يورو إضافية بموجب معيار الأندية الأكثر شعبية على مستوى العالم بين المشاركين في البطولة.

وبذلك، سيحصل النادي الأهلي على 11 مليون يورو من "فيفا" قبل خوض أي مباراة في البطولة، مع إمكانية الحصول على مبالغ إضافية في حال تخطي كل دور من الأدوار، تمامًا مثل أي فريق يصل إلى الأدوار المتقدمة وحتى المباراة النهائية.

يذكر أن النادي الأهلي وقع في المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية 2025، إلى جانب إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي، وسيبدأ مشواره في البطولة بمباراة الافتتاح ضد بطل أمريكا.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة

ويستعد فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي لملاقاة منافسه التقليدي الزمالك ضمن فعاليات الجولة الأولى بالمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري على ملعب " القاهرة الدولي".

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي ضد غريمه التقليدي الزمالك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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