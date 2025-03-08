النادي الأهلي يحسم مصير مارسيل كولر قبل كأس العالم للأندية

حسم مسئولو النادي الأهلي الموقف النهائي لـ مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء بخصوص إمكانية رحيله قبل كأس العالم للأندية.

وترددت أنباء عن وجود نية داخل النادي الأهلي لتوجيه الشكر إلى السويسري مارسيل كولر قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها في الولايات المتحدة الأمريكية.

الأهلي ينفي رحيل مارسيل كولر قبل كأس العالم للأندية

وتوجه مسئولو النادي الأهلي للحديث مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر ووكيل أعماله لامبرتي دينو، وذلك لوضع حد للشائعات والأخبار المثيرة التي انتشرت خلال الأيام الماضية حول احتمال إقالة المدير الفني قبل بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها الصيف المقبل في أمريكا.

وأكدت إدارة الأهلي لكولر أنه سيستمر في منصبه دون أي تغيير قبل كأس العالم للأندية، التي ستشهد مشاركة 32 نادياً لأول مرة، طالما أن النتائج تبقى إيجابية وفقًا لما علمه " الموجز".

وأشارت الإدارة إلى أن عقد المدرب السويسري مع النادي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، مما يعكس ثقتها في استمراريته.

كما أكدت الإدارة أنها لا تفكر في إقالة كولر، بل تعمل على توفير كل أشكال الدعم والمساندة لتحقيق أهداف وطموحات جماهير الأهلي.

وأوضحت أنها تثق في قدراته الفنية، على الرغم من وجود بعض التحفظات حول بعض الجوانب الفنية التي يتم مناقشتها معه بشكل دوري.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك في الدوري

من جهة أخرى، يستعد الأهلي لخوض مباراة صعبة أمام الزمالك في قمة مباريات الدور الثاني من الدوري المصري، بعد أن حقق الفوز في الجولة الأخيرة على طلائع الجيش بهدفين نظيفين سجلهما جراديشار ومروان عطية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.



جدول ترتيب دوري NILE

يأتي ترتيب جدول ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:-

1- بيراميدز 42 نقطة.

2- الأهلي 39 نقطة.

3- الزمالك 32 نقطة.

4- المصري البورسعيدي 30 نقطة.

5- البنك الأهلي 29 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة.

7- فاركو 23 نقطة.

8- حرس الحدود 22 نقطة.

9- زد إف سي 21 نقطة.

10- طلائع الجيش 21 نقطة.

11- سموحة 20 نقطة.

12- بتروجيت 20 نقطة.

13- الاتحاد السكندري 18 نقطة.

14- غزل المحلة 18 نقطة.

15- الجونة 17 نقطة.

16- الإسماعيلي 14 نقطة.

17- إنبي 12 نقطة.

18- مودرن سبورت 9 نقاط.



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