نجم النادي الأهلي يقترب من الوداد المغربي بسبب كأس العالم للأندية

اقترب أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي من الرحيل عن أسوار القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويناقش مسئولو النادي الأهلي في الوقت الحالي عدد اللاعبين الراحلين عن صفوف المارد الأحمر في الفترة القادمة بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر.

نجم الأهلي يقترب من الوداد المغربي

أفادت تقارير إعلامية مغربية بأن نادي الوداد الرياضي بدأ مفاوضات مع يحيى عطية الله، الظهير المغربي المحترف حاليًا في صفوف النادي الأهلي ، تمهيدًا لضمه على سبيل الإعارة بنهاية الموسم الحالي من أجل المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية.

ونقل موقع "SPORT7" أن "نادي الوداد يسعى لاستعارة يحيى عطية الله من نادي سوتشي الروسي، الفريق الأصلي للاعب، بعد أن قرر النادي الأهلي عدم تفعيل بند الشراء الدائم بسبب عدم اقتناع المدرب مارسيل كولر بالإمكانيات التقنية والبدنية للاعب، بالإضافة إلى قيمته المالية المرتفعة".

وأضاف الموقع أن "الوداد يهدف إلى تعزيز صفوفه بضم عطية الله استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر انطلاقها منتصف يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل عدم رضا المدير الفني للفريق، موكوينا، عن أداء كل من بوشتة وزكريا ناسيك في مركز الظهير الأيسر".

يُذكر أن كأس العالم للأندية 2025 ستكون النسخة الأولى التي تُقام بشكلها الجديد، حيث ستستضيف الولايات المتحدة الأمريكية البطولة في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقًا من الاتحادات القارية الستة.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة

ويستعرض " الموجز" الموعد المقبل لـ مباراة النادي الأهلي في إطار منافسات بطولة الدوري المصري موسم 2024/2025.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام غريمه التقليدي الزمالك على ملعب " القاهرة الدولي" ضمن فعاليات الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل.

وستبدأ صافرة لقاء الأهلي أمام الزمالك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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