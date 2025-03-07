الأهلي يرفع العرض المالي للحفاظ علي نجم الفريق من إغراءات بيراميدز

الأهلي.. يسعي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب للحفاظ علي استقرار الفريق قبل مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، حيث ينتهي عقد عدد من اللاعبين مع نهاية الموسم الحالي أبرزهم محمد الشناوي ورامي ربيعة.

رامي ربيعة

من أجل ذلك قرر مسؤولو النادي الأهلي رفع العرض المالي المقدم لتجديد عقد رامي ربيعة مدافع الفريق من أجل الإحتفاظ بخدمات اللاعب بعد وصول اللاعب اتصالات من نادي بيراميدز من أجل الإستعانه بخدماته بعد انتهاء عقده مع النادي الأهلي.

قيمة العرض المالي لتجديد عقد رامي ربيعة

ورفع النادي الأهلي قيمة العرض المالي المقدم لتجديد عقد رامي ربيعة الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي بمقدار 6 ملايين جنية، علي أن يحصل اللاعب علي 18 مليون جنية بدلًا من 12 من أجل الإبقاء علي اللاعب في صفوف المارد الأحمر.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الزمالك في الدوري

الأهلي و الزمالك

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة بنظيره بنادي الزمالك في تمام التاسعة ونصف مساء الثلاثاء المقبل الموافق 11 مارس الجاري، في المواجهه التي تقام علي ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولي من المرحلة الثانية من الدوري المصري.

مجموعة الأهلي في المرحلة الثانية من الدوري المصري

الأهلي

ويلعب النادي الأهلي ضمن المجموعة الأولي التي تنافس علي صدارة الدوري والتي تضم كل من: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

جدول ترتيب الدوري المصري

يستعرض موقع الموجز فيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري قبل إنطلاق منافسات المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

1- بيراميدز 42 نقطة

2- الأهلي 39 نقطة

3- الزمالك 32 نقطة

4- المصري البورسعيدي 30 نقطة

5- البنك الأهلي 29 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7- فاركو 23 نقطة

8- حرس الحدود 22 نقطة

9- طلائع الجيش 21 نقطة

10- زد اف سي 20 نقطة

11- بتروجيت 19 نقطة

12- الاتحاد السكندري 18 نقطة

13- الجونة 17 نقطة

14- غزل المحلة 17 نقطة

15- سموحة 17 نقطة

16- الإسماعيلي 13 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط

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