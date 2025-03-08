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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

تطورات إصابة محمود جهاد مع الزمالك قبل مواجهة الأهلي

محمود حهاد لاعب الزمالك
محمود حهاد لاعب الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تطورات إصابة محمود جهاد نجم وسط القلعة البيضاء قبل المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري.

ويستضيف ملعب " القاهرة الدولي" مواجهة نادي الزمالك أمام النادي الأهلي ضمن مباريات الجولة الأولى من المرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري موسم 2024/2025.

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فحص طبي لـ محمود جهاد مع الزمالك قبل مواجهة الأهلي 


وأكد المصدر لـ"الموجز" أن  محمود جهاد، لاعب الزمالك،  سيخضع لفحص طبي جديد لتقييم حالته الصحية وتحديد إمكانية مشاركته في مباراة القمة المقبلة ضد الأهلي، وذلك بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية منعته من المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وسيحدد الفحص الطبي ما إذا كان جهاد سيتمكن من الانضمام إلى قائمة الزمالك التي تستعد لمواجهة الأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

تدريبات تأهيلية لمحمود جهاد بمران الزمالك اليوم
محمود جهاد لاعب وسط الزمالك 

يعد محمود جهاد أحد العناصر المهمة والركائز الأساسية في تشكيلة الفريق، مما يجعل حضوره محط اهتمام كبير.

ويحرص البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لـ الزمالك، على الاطمئنان إلى حالة محمود جهاد وبرنامجه التأهيلي، خاصة أنه يعتبره من العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها في تشكيلته.

كما أن جهاد كان من أبرز الصفقات الشتوية التي لاقت إعجاب بيسيرو وأضافت قيمة كبيرة للفريق.

توقيت مباراة الزمالك ضد الأهلي

وستنطلق مواجهة الفريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك بقيادة بيسيرو أمام النادي الأهلي يوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وستذاع مواجهة الأهلي أمام الزمالك عبر قناة "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وأفريقيا.


جدول ترتيب دوري NILE

يأتي ترتيب جدول ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:-

1- بيراميدز 42 نقطة.

2- الأهلي 39 نقطة.

3- الزمالك 32 نقطة.

4- المصري البورسعيدي 30 نقطة.

5- البنك الأهلي 29 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة.

7- فاركو 23 نقطة.

8- حرس الحدود 22 نقطة.

9- زد إف سي 21 نقطة.

10- طلائع الجيش 21 نقطة.

11- سموحة 20 نقطة.

12- بتروجيت 20 نقطة.

13- الاتحاد السكندري 18 نقطة.

14- غزل المحلة 18 نقطة.

15- الجونة 17 نقطة.

16- الإسماعيلي 14 نقطة.

17- إنبي 12 نقطة.

18- مودرن سبورت 9 نقاط.

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