مدرب ريال مدريد يكشف مفاجأة لـ الموجز..باولو كامبوس مع جورج ويا في مهمة جديدة بكرة القدم

كشف باولو كامبوس، مدرب ريال مدريد السابق، عن مفاجأة لموقع الموجز، بشأن مقابلته لنجم كرة القدم ورئيس ليبريا السابق، جورج ويا.

وأكد باولو كامبوس على امتنانه الكبير بزيارة جورج ويا، كما أنه كشف لنا عن سر هذه الزيارة المفاجئة لليبريا.

باولو كامبوس مدرب ريال مدريد السابق يزور جورج ويا

وقال باولو كامبوس: “جورج ويا أرسل لي زيارة لمدة 30 يومًا في ليبريا”.

وأضاف: “كان هذا بمثابة امتنان كبير منا نحن الاثنين”.

وأوضح: “جورج ويا كان لاعبي في منتخب ليبيريا عندما كان عمره 19 عامًا فقط".

وتابع: “ لقد عمل معي وبدأ في التحسن، عندما قمت بتغيير مركزه من الجناح إلى المهاجم الصريح، جورج ويا كان لاعبًا ذكيًا للغاية، تأقلم بسرعة وبشكل رائع على مركزه الجديد".

وواصل باولو كامبوس استرجاع ذكرياته: “وبعد عام واحد، انتقل إلى كوت ديفوار ثم إلى أوروبا، وأصبح أفضل لاعب في العالم عندما كان في ميلان، وذلك وفقًا للفيفا”.

وأردف: “كان ذلك قبل 39 عامًا. كان عمره 19 عامًا فقط، بينما كنت مدربه وأنا في التاسعة والعشرين”.

زيارة باولو كامبوس مدرب ريال مدريد السابق وجورج ويا

سر زيارة باولو كامبوس لـ جورج ويا

ونوه: “أشكر الله، وأشكر جورج ويا، لأنه أرسل لي دعوة لزيارته في ليبيريا، الذي كان رئيسها حتى العام الماضي”.

وكشف كامبوس عن سر الزيارة قائلًا: “ جورج ويا طلب مني الزيارة، من أجل المناقشة في تقديم بعض المساعدة لكرة القدم الليبيرية مرة أخرى”.

وأكد مدرب ريال مدريد السابق، أنه لم أوقع على أي اتفاق، بل بتأشيرة زيارة لمدة شهر واحد، وأوضح: وخلال هذه المدة سنتحدث عما يحتاجونه وعما أحتاجه أنا".

واستكمل: " فإذا شاء الله أن أبقى هنا للعمل، فسيكون ذلك أمرًا رائعًا.

واختتم مدرب ريال مدريد تصريحاته الخاصة لنا قائلًا: “ وأود أن أشكر الصحافة في مصر، ولكرة القدم الجميلة التي تملكونها في بلدكم”.

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