"لم يشغلني الأمر".. تعليق مثير من محمد صلاح بعد معادلة رقم أجويرو

علق الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، على معادلته لرقم سيرجيو أجويرو، بعد هدفيه في مباراة ساوثهامبتون اليوم، بالدوري الإنجليزي.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على منافسه ساوثهامبتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأدلى محمد صلاح بتصريحات نارية، عقب هذه المباراة ويستعرضها لكم موقع الموجز فيما يلي.

تصريحات نارية من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على ساوثهامبتون

وقال محمد صلاح، في تصريحات عقب المباراة: "كانت مباراة صعبة، كان لديهم خطة لعب جيدة، أنا سعيد لأننا تمكنا من العودة في الشوط الثاني والفوز بالمباراة".

وأضاف: “رد فعل سلوت بين الشوطين؟ كان هناك بعض الإحباط، كان غاضبًا، لكن هذا شيء نحتاجه في بعض الأحيان، كنا بطيئين وغير منظمين في الشوط الأول”.

وأوضح: " لقد أصبحنا الآن أكثر خبرة، ويمكننا التعامل مع هذه المواقف".

وواصل: "لا أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد اليوم، إذا كنت تريد الفوز بدوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي، فيجب عليك الفوز بهذه المباريات".

وعن معادلته رقم أجويرو، قال صلاح: "كنت أعرف الرقم القياسي لكنني لم أفكر فيه أثناء اللعب، من الجيد أن أعادل الرقم القياسي لـ سيرجيو، هو أسطورة في الدوري، وأنا سعيد بذلك وسعيد بالفوز".

واستكمل تصريحاته عن هدف زميله داروين نونيز، حيث قال: "إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، أنا دائمًا أتحدث معه، إنه مهم للغاية، نحن بحاجة إليه".

تصريحات محمد صلاح

وتابع: "رأيته أيضًا في المباراة الأخيرة ضد باريس سان جيرمان، كان مهمًا للغاية عندما دخل وأحدث الفارق، هذا جيد بالنسبة له".

واختتم حديثه عن توقعه لفوز ليفربول على باريس سان جيرمان في المباراة القادمة، قائلًا: "نعم، نحن قادرون على ذلك".

والجدير بالذكر، أن محمد صلاح رفع رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي، إلى 184 هدفًا ، ليحتل المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين بالبريمرليج، ويتساوى مع سيرجيو أجويرو.

اقرأ أيضًا:

عزيز بنيج: الأهلي سيتأهل لكأس العالم للأندية وهذه خطة إيقاف ميسي (خاص)

جوردن واتسون لـ الموجز: مجموعة أوكلاند سيتي ملحمية وسعداء بمواجهة بايرن ميونخ