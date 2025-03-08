موعد مباراة ليفربول القادمة بعد فوزه على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

ينتظر محبو كرة القدم، موعد مباراة ليفربول القادمة، بعد فوزه بثلاثية نارية على ساوثهامبتون، مساء اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مواجهة مثيرة بين ليفربول وساوثهامبتون، التي جمعتهما مساء اليوم السبت.

وحقق فريق ليفربول الفوز على ساوثهامبتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحافظ الريدز على صدارته في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويقدم لكم موقع الموجز، موعد مباراة ليفربول القادمة والقنوات الناقلة لها بالتردد.

موعد مباراة ليفربول القادمة

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول القادمة أمام باريس سان جيرمان، في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ليفربول منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء يوم الثلاثاء 11 مارس الجاري، على ملعب الأنفيلد، في القمة المقرر انطلاقها في تماما الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة ليفربول القادمة

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول القادمة

وتذاع مباراة ليفربول القادمة، عبر شاشة بي إن سبورت، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت بمختلف الأقمار الصناعية كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

-التردد 11566 -الاستقطاب عمودي -معدل الترميز 27500 -معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

- التردد 11054 - الاستقطاب- أفقي - معدل الترميز 27500 -معامل تصحيح الخطأ 2/3.

ملامح قائمة ليفربول أمام باريس سان جيرمان

وتأتي ملامح قائمة ليفربول أمام باريس سان جيرمان كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر، كيليهير، جاروس.

خط الدفاع: كوانساه، آندي روبرتسون، تسيميكاس، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ديفيز، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: هارفي إليوت، واتارو إندو، ريان جرافنبيرخ، كورتيس جونز، ماكونيل، دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر، تيري نيوني.

وفي خط الهجوم: داروين نونيز، كودي جاكبو، فيدريكو كييزا، محمد صلاح، لويس دياز، ديوجو جوتا.

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