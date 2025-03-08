ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية محمد صلاح في شباك ساوثهامبتون

انفرد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد ثنائيته أمام ساوثهامبتون اليوم.

وشارك محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون، في إطار منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي بهذا الموسم 2024-2025.

وانتصر ليفربول على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، في هذه المواجهة، ليقتنص الريدز ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالدوري.

وسجل محمد صلاح ثنائية لفريقه الريدز في هذا اللقاء، ليرفع رصيد أهدافه إلى 27، مبتعدًا بهم بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الذي يستعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية محمد صلاح

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالآتي:

محمد صلاح، ليفربول 27 هدفًا.

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 20 هدفًا.

ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 19 هدفًا.

كريس وود، نوتينجهام فورست، 18 هدفًا.

بريان مبويمو، برينتفورد 15 هدفًا.

كول بالمر، تشيلسي 14 هدفًا.

ماتيوس كونيا، ولفرهامبتون 13 هدفًا.

جاستن كلويفرت، بورنموث، 12 هدفًا.

جيان فيليب ماتيتا، كريستال بالاس، 12 هدفًا.

أولي واتكينز ، أستون فيلا، 12 هدفًا.

محمد صلاح ينفرد بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي على هذا النحو:

1- نادي ليفربول، 70 نقطة.

2- آرسنال، 54 نقطة.

3- نوتينجهام فورست، 51 نقطة.

4- مانشستر سيتي، 47 نقطة.

5- تشيلسي، 46 نقطة.

6- برايتون، 46 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد، 44 نقطة.

8- بورنموث، 43 نقطة.

9- فولهام، 42 نقطة.

10- أستون فيلا، 42 نقطة.

11- كريستال بالاس، 39 نقطة.

12- برينتفورد، 38 نقطة.

13- توتنهام، 33 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 33 نقطة.

15- وست هام، 33 نقطة.

16- إيفرتون، 32 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 22 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 17 نقطة.

19- ليستر سيتي، 17 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 9 نقاط.

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