محمد صلاح يُشيد بـ سلوت مع ليفربول.. تصريحات نارية

أعرب النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، عن إعجابه بمدربه الفني الهولندي أرني سلوت، وذلك قبل مواجهة ساوثهامبتون مساء اليوم، السبت، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد محمد صلاح أن سلوت يتمتع بشخصية مختلفة عن المدير الفني السابق، الألماني يورجن كلوب.

تولى سلوت تدريب ليفربول خلال الصيف الماضي، خلفًا لكلوب الذي قضى مع النادي تسع سنوات مليئة بالإنجازات.

محمد صلاح : سلوت شخصية مثيرة للاهتمام

وفي تصريحات خاصة لبرنامج يوم المباراة الخاص بليفربول، قال محمد صلاح: "سلوت شخصية مثيرة للاهتمام ومختلفة عن يورجن. أعتقد أن النتائج تظهر أنه مدرب ذكي للغاية".

وأضاف محمد صلاح: "لديه طريقته الخاصة في اللعب، ولم يحاول تغيير الكثير لأننا اعتدنا على أسلوب يورجن لسنوات طويلة، وكان تغيير ذلك سيكون أمرًا صعبًا".

محمد صلاح وأرني سلوت

كما تطرق محمد صلاح إلى طبيعة نادي ليفربول، قائلًا: "هذا نادي خاص بسبب العلاقة القوية بين الجماهير واللاعبين، وهي علاقة لا تصدق".



وتابع: "الحب الذي تظهره الجماهير للاعبين شيء لا يوصف".

رقم قياسي منتظر لـ محمد صلاح مع ليفربول

يذكر أن محمد صلاح خاض 12 مباراة ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث فاز في 10 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر مثلها، بينما سجل 9 أهداف وصنع 4 أخرى.

وإذا سجل صلاح هدفًا في مباراة اليوم، فسيعادل الرقم القياسي للنادي الذي يحمله إيان راش بتسجيل 10 أهداف في الدوري ضد ساوثهامبتون، وفقًا لما أشار إليه الموقع الرسمي لنادي ليفربول.

موعد ليفربول أمام ساوثهامبتون

ويستعرض “ الموجز” موعد المواجهة المقبلة بين ليفربول وساوثهامبتون ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد الفريق الكروي الأول بـ نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح أمام ساوثهامبتون ضمن فعاليات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وستنطلق مواجهة ليفربول أمام ساوثهامبتون في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية والسابعة بتوقيت الإمارات.

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