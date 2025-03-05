تشكيل ليفربول أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.. محمد صلاح يتأهب

أعلن أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة باريس سان جيرمان اليوم، في قمة دوري أبطال أوروبا.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضيفًا ثقيلًا على باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء.

وشهد تشكيل ليفربول أمام باريس اليوم، قيادة الدولي المصري محمد صلاح ههجوم الريدز بجانب جوتا ولويس دياز.

تشكيل ليفربول أمام باريس سان جيرمان اليوم

ويستعرض لكم موقع الموجز، تشكيـل لـيفربول اليوم والذي جاء كما يأتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فان دايك، أندي روبرتسون.

الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، ديوجو جوتا.

بدلاء ليفربول أمام باريس سان جيرمان

وجلس على مقاعد بدلاء ليفربـول اليوم كل من، كيليهر، جاروس، إندو، نونيز، كييزا، جونز، إليوت، تسيميكاس، ماكونيل، كوانساه، تيري نيوني.

تشكيل ليفربول أمام باريس سان جيرمان اليوم

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

وتبث أحداث مباراة باريس وليفربول اليوم، عبر شاشة بي إن سبورت، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت على هذا النحو:

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

-التردد 11566 -الاستقطاب عمودي -معدل الترميز 27500 -معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

- التردد 11054 - الاستقطاب- أفقي - معدل الترميز 27500 -معامل تصحيح الخطأ 2/3.

قائمة ليفربول لمباراة باريس سان جيرمان

وجاءت قائمة ليفربول أمام باريس سان جيرمان كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر، كيليهير، جاروس.

خط الدفاع: كوانساه، آندي روبرتسون، تسيميكاس، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ديفيز، ترينت ألكسندر أرنولد.

الوسط: هارفي إليوت، واتارو إندو، ريان جرافنبيرخ، كورتيس جونز، ماكونيل، دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر، تيري نيوني.

وفي الهجوم: داروين نونيز، كودي جاكبو، فيدريكو كييزا، محمد صلاح، لويس دياز، ديوجو جوتا.

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